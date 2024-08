primăria va plăti orele de înot ale elevilor la aria cu condiția să nu fie doar o bălăceală

Consilierii locali au aprobat joi protocolul de colaborare dintre Primăria Sibiu și Asociația Club Sportiv Aria pentru Sport prin care elevii sibieni vor putea face orele de sport în bazinele de la Aria. Aleșii locali au avut însă câteva condiții.

Protocolul de colaborare prevede ca elevii de gimnaziu din Sibiu să practice înot la orele de sport. Până când bazinul semiolimpic pe care primăria vrea să îl facă pe Calea Poplăcii va fi gata, orele de înot se vor desfășura la Aria. De acest program ar urma să beneficieze 6.650 de elevi în noul an școlar. Finanțarea pentru această activitate de care se vor bucura elevii se va face cu bani de la bugetul local, suma totală alocată fiind de 1,5 milioane de lei.

Consilierii au pus condiții

Consilierii locali au aplaudat inițiativa, însă au pus și câteva condiții pentru ca banii să nu fie folosiți doar pentru o „bălăceală”. Diana Mureșan, consilier USR, a cerut să se facă verificări pentru a se asigura că elevii participă la ore.

„Sunt anumite detalii care nu sunt puse la punct. Fac referire la transportul asigurat de Tursib către bazin și de problema legată de elevii care nu vor participa la aceste ore de înot. Am observat, în Cisnădie, la bazinul Aria, unde de asemenea se desfășoară ore de înot, felul în care se desfășoară aceste ore. Aș vrea să nu ajungem în situația asta. Este o observație făcută de mine. Frecvent de fapt este o bălăceală, nu o oră de înot. Copiii vin și sar în apă, nu este o oră de sport. Am observat că anumite clase vin la ora de înot și jumătate din clasă stă așezată cu hainele de stradă oe scaunele de lângă bazin sau am observat situații în care au fost efectiv lăsați singuri elevii. Din acest motiv, am rugămintea, am văzut că scrie acest lucru și în protocol, că se pot face verificări. Chiar vă rog să faceți cât mai multe verificări inopinate, să ne asigurăm că banii aceștia investiți în copii sunt folosiți așa cum trebuie. Este un proiect foarte bun”, a spus Diana Mureșan.

Primarul Fodor a spus că rezonează cu cele spuse de consiliera USR și că a avut discuții cu proprietarul Aria și cu profesorii de înot. „Asta a fost una dintre condițiile de bază. În detalii se va intra când începe școala”, a spus edilul.

Fostul viceprimar Corina Bokor, actualmente consilier PSD, a cerut, de asemenea, lămuriri cu privire la transportul elevilor către bazinul de înot.

„Se precizează că transportul va fi asigurat de Tursib. Este fezabil? Având în vedere că Tursib s-a confruntat cu plata orelor suplimentare și lipsa șoferilor. Orele de sport nu sunt toate la final de program și ar fi foarte important acest aspect. Cum ajung copiii acolo, cum fac sport și cum se întorc într-o oră?”, a întrebat Corina Bokor.

Fodor a dat asigurări că transportul elevilor cu autobuzele Tursib este „fezabil și realizabil”. În ceea ce privește programul orelor de înot, acest aspect se va lămuri odată ce vor fi făcute orarele.