școala „c. i. motaș” din mediaș, pregătită pentru noul an școlar după finalizarea lucrărilor de modernizare (foto)

​ Joi, 29 august 2024, a fost efectuată recepția lucrărilor de reparații interioare efectuate la Școala Gimnazială „C. I. Motaș“ din cartierul Vitrometan, în prezența conducerii instituției de învățământ, a reprezentanților constructorului și a membrilor Consiliului de Administrație ai școlii.

În mod concret, unitatea școlară medieșeană a beneficiat de reparații și zugrăveli interioare ale clădirii în care se desfășoară activitatea educațională, precum și de înlocuirea ușilor la sălile de clasă, cabinete și laboratoare, lucrări care au fost recepționate astăzi, 29 august 2024, de către Comisia de Recepție constituită la nivelul Primăriei Municipiului Mediaș.

Anterior acestor lucrări, Școala Gimnazială „C. I. Motaș“ a beneficiat, pe parcursul anului 2023, de reabilitarea întregii instalații electrice, precum și de lucrări de reparații la grupurile sociale.

„În ultimii doi ani școlari, cu sprijinul Primăriei Municipiului Mediaș, la Școala Gimnazială C. I. Motaș s-au efectuat lucrări de înlocuire a rețelei electrice, în toată școala, și instalarea unui sistem modern de prevenire a incendiilor, în scopul creșterii siguranței elevilor. În acest an s-au finalizat înlocuirea celor 24 de uși de la sălile de clasă, cabinete și laboratoare, repararea și zugrăvirea tuturor sălilor de clasă, a holurilor și birourilor, precum și înlocuirea lambriurilor de pe holuri, cu mozaic. Toate aceste lucrări au fost derulate pe perioada vacanțelor școlare, fără perturbarea procesului instructiv educativ și așteptăm cu nerăbdare și cu bucurie începutul noului an școlar“, a declarat directorul Școlii Gimnaziale „C. I. Motaș“, Camelia Horșia.