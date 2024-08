măldărășanu, înainte de fc hermannstadt - poli iași: ”ar fi senzațional să câștigăm”

FC Hermannstadt caută un nou succes în Superliga sâmbătă, de la ora 18.30, când va juca la Sibiu cu Poli Iași.

După șapte etape, FC Hermannstadt este pe locul 9, cu opt puncte, în timp ce moldovenii sunt pe 13, cu șapte puncte. Anul trecut, în sezonul regular, sibienii au învins în Copou cu 3-1, iar în retur a fost 0-0. Apoi, în play-out, poliștii s-au impus la Sibiu cu 1-0, rezultat care i-a inflamat pe fanii gazdelor. Acesta este singurul eșec acasă din acest sezon pentru trupa lui Măldărășanu.

”Este un meci acasă cu Iași, o echipă foarte bună, agresivă, care are momentele ei bune de joc datorită dinamicii, cu jucători de calitate, și în jocul de acasă cu Rapid puteau reveni, au arătat lucrul ăsta. Iași este o echipă imprevizibilă, care poate pune probleme oricui dintre echipele care se bat la campionat. Noi suntem pe o pantă ascendentă, dar nu am câștigat nimic, încă este devreme, din fiecare meci trebuie să scoatem maxim și sâmbătă ar fi senzațional să câștigăm trei puncte. Am încheiat o săptămână grea cu trei victorii din trei jocuri, ar fi o bază pe care putem construi în următoarea perioadă” a declarat Marius Măldărășanu.

De la FC Hermannstadt vor lipsi sâmbătă Markovic și Selimovic, accidentați, iar Biceanu este incert. În schimb, ar putea debuta Sergiu Buș, ultimul transfer al sibienilor.

”Am vrut să dau minute tuturor”

Tehnicianul sibienilor a comentat și victoria din cupă, 3-0 la Focșani, contra echipei locale care evoluează în Liga 2. ”O astfel de deplasare este cel mai greu de pregătit, de motivat, jucând contra unei echipe de nivel inferior, riști nu fii concentrat 100%. Mi s-au întâmplat multe în cupă de când sunt la echipă, am ieșit la penaltyuri, ne-am calificat la penaltyuri, anul trecut ne-am calificat în prelungiri, trebuie să suflăm și-n iaurt. Mă bucur că băieții au înțeles, îi auzeam la pauză că se motivau și se încurajau, să nu se relaxeze niciun moment, atunci am fost sigur că ne vom califica. Era clar că diferența de valoare era mare, chiar dacă au fost jucători pe care i-am menajat, dar terenul, atitudinea adversarului puteau face ca ei să marcheze și apoi riscai să o iei de la capăt. Am vrut să dau minute tuturor, am schimbat toată echipa, poate unii spun că nu respectăm competiția, dar sunt jucători care trebuie să joace, să se simtă utili echipei, poate este momentul cel mai bun ca ei să fie aruncați în luptă. Exista și riscul unei eliminări care era rușinoasă și eu eram primul responsabil, mi-am asumat și mă bucur că au înțeles jucătorii tineri. Pentru mine, Luca a fost imperial ca apărător, nu este poziția lui, el este mijlocaș central defensiv, dar l-am folosit fundaș central după accidentarea lui Selimovic, arată inteligență, trebuie să aibă răbdare. Au debutat și Mihart și Gândilă, vreau mai mult, să arate încredere în ei, va veni și moementul când vor debuta în Superliga. A debutat și Kalifa, am fost foarte mulțumit, a trebuit să îl câștigăm din punct de vedere fizic, l-am lăsat mai mult pe teren” a afirmat Măldărășanu.