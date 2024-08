teatrul „gong” sibiu elimină numărul 13 din sălile de spectacol pentru a evita ghinionul

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu modifică structura sălilor de spectacol și elimină toate locurile notate cu cifra 13 pentru a oferi un confort mai bun tuturor categoriilor de public.

„Superstițiile definesc cultura unui loc, iar noi ne dorim ca experiența la teatru să fie una excelentă! Pentru a evita în viitor orice disconfort legat de așezarea publicului în sală, am hotărât că e cel mai simplu să eliminăm rândul 13 și orice alte locuri notate cu cifra 13. Astfel, rândul 13 devine rândul 14, locul 13 dintr-un rând devine locul 14 și se continuă tot așa mai departe, în limita locurilor disponibile pentru fiecare tip de eveniment în parte. Bineînțeles, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate și siguranță atât pentru spectatori, cât și pentru angajații și colaboratorii noștri.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Pe scena Teatrului „Gong” se pregătesc ultimele evenimente din cadrul stagiunii estivale, înainte de începerea noului an școlar. În acest final de săptămână, copiii se vor putea bucura de un spectacol non-verbal cu marionete, interpretat de artistul spaniol Mauricio Riobó. „Cățelușul Fofi” se construiește ca o aventură plină de peripeții, într-o montare cu mijloace vizuale simple ce respectă atât tradiția păpușilor cu fir, cât și căutările artistului în ceea ce presupune noi modalități de a spune povești prin gesturi. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 31 august și duminică, 1 septembrie, de la orele 11:00. Ultimul weekend dinaintea noului an școlar, aduce pe scenă frumusețea basmului românesc, într-o montare ce are la bază povestea „Sarea-n bucate”. Spectacolul va fi prezentat cu ajutorul păpușilor pe fir sâmbătă, 7 septembrie, de la orele 11:00 și 18:00, dar și duminică, 8 septembrie, de la ora 11:00. Programul complet de spectacole, expoziții și ateliere poate fi consultat aici în timp real.

Costul unui bilet este 12 lei, tarif unic, flexibil, în limita locurilor disponibile. Biletele au fost puse în vânzare online prin teatrulgong.ro, dar și la sediul Agenției Teatrale din str. Alexandru Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta de la 10:00 la 18:00 și duminica între orele 10:00 și 14:00. Pentru mai multe detalii legate de biletul flexibil și avantajele acestuia, vă rugăm să citiți regulamentul evenimentelor.