una dintre cele mai aglomerate școli din sibiu nu primește containere pentru elevi. primăria nu ia în seamă criticile părinților

Patru unități de învățământ din municipiul Sibiu vor primi containere modulare. Pentru una dintre cele mai aglomerate școli nu s-a găsit însă o soluție, iar răspunsul municipalității întârzie să apară.

Vicepreședintele Asociației Părinților din Sibiu a venit din nou în Consiliul Local pentru a cere lămuriri cu privire la soluția găsită de municipalitate în cazul școlii 18 care devine din ce în ce mai aglomerată. De-a lungul ultimelor luni, acesta a avut o serie de intervenții în fața aleșilor locali, explicându-le situația în care se află elevii acestei școli.

Temerile părinților: „Copiii se pot întâlni cu dealerii de droguri dimineața”

Marius Girigan, părintele unui elev de la Scoala 18 și vicepreședintele Asociației Părinților Sibiu, a venit dezamăgit în fața consilierilor locali din cauză că, deși au existat numeroase cereri în ultimii doi ani pentru achiziționarea unor containere modulare în care elevii să facă orele, pentru a evita cursurile de după-amiază, acestea nu au fost cumpărate. Sibianul a prezentat inclusiv unul dintre pericolele la care sunt supuși elevii care rămân singuri acasă, dimineața.

„Doamna Simona Pop spunea la ședința din 25 aprilie, citez: Iar vizavi de schimbul 1 si 2, am terminat clasa a VIII-a în schimbul 2 și am ajuns unde am ajuns. Vreau să îi reamintesc doamnei că pe vremea dumneaei nu existau telefoane mobile pe care acum elevii le folosesc pentru a se întâlni cu dealerii de droguri atunci când rămân acasă dimineața singuri nesupravegheați de părinți, pentru că aceștia sunt la serviciu. Acești copii, care fac ore după-amiaza, se întâlnesc cu părinții doar în weekend. Nu pot practica niciun sport sau alte activități după școală pentru că ei sunt la ore.

Avem o cerere depusă doamnei Simona Popa în 2022 și alta în 2023, unde doamna director a Școlii 18 solicită containere modulare și a fost refuzată. În 2022 copiii au ajuns în acel hol improvizat, iar anul trecut iar s-a dorit folosirea lui. Eu m-am opus în ambele cazuri și am avut dreptate. Copiii au fost mutați de acolo. (…) Doresc să îmi spuneți motivele ambelor refuzuri și de ce nu putem primi ca alte școli containere modulare.

În 14 noiembrie 2023 am fost în audiență la doamna Simona Pop împreună cu doamna director a Școlii 18 și cu domnul președinte al Consiliului Reprezentantiv al Părinților din Școala 18 și am propus o extindere pe un teren al școlii pe care acum este amenajată o parcare. (…) Avem de asemenea 4 clase neconforme care au rezultat din împărțirea a două clase normale. (…) V-am propus în ședința din 28 mai 2024 transformarea clădirii de birouri de la Apă Canal, vecină cu școala, în săli de clasă pentri copii. Doamna primar mi-a spus că societatea Apă Canal își va continua activitatea de birouri acolo. Domnul Vasile Maier, directorul general Apă Canal Sibiu spune, citez: o parte din clădirile de birouri actuale au peste 100 de ani și au fost amenajate pe spațiile unor foste grajduri. (…) Oricât am investi nu se poate compara cu o clădire nouă de birouri, iar asta vrem să facem pe strada Turda. Îmi spuneți vă rog cine minte și cine spune adevărul? Sau există alte interese imobiliare acolo? Mi-ați spus că veniți cu un comunicat despre soluția școlii 18. Toate laboratoare școlii în ultimii 5 ani au fost transportate în săli de clase. Aveți un obicei din asta, la Școala 21 au mai rămas doar două laboratoare pe care le doriți transformate în săli de clasă”, a spus Marius Girigan.

CJ să preia Școala 18

Sibianul a mai precizat că, potrivit legii, școala ar putea intra în administrarea Consiliului Județean, dacă primăria nu poate asigura finanțare pentru extinderea sălilor de clasă.

„Aveți în Consiliul de Administrație al Școlii 18 doi consilieri locali, pe doamna Diana Mureșan de la USR și pe domnul Paul Mezei de la FDGR, care au asistat impasibili la cum se aglomerează școala. Cunosc foarte bine situația și nu au acționat deloc. De varianta cu Apă Canal am discutat din octombrie 2023, ei spuneau că e o idee foarte bună. Eu am apărut aici prima dată în aprilie 2024, ca urmare a inacțiunilor dumnealor. Vă rog să nu îi mai trimiteți, că nu avem nevoie de persoane cu rol decorativ. Văd nume noi în lista de consilieri locali și vreau să vă propun două nume, domnul Constantin Dincă și domnul Sebastian Forir pentru Școala 18.

Concluzionez că dvs. Primăria, Serviciul școli, consilieri locali, nu sunteți capabili să oferiți un mediu școlar adecvat, așa că mă văd nevoit să acționez mai departe. (…) În situația în care autoritățile administrației publice locale nu își îndeplinesc atribuțiile privind asigurarea finanțării unei instituții, unei unități de învățământ preuniversitar, și este afectat în mod director interesul beneficiarului, adică copiii, unitatea de învățământ poate fi preluată, pentru o perioada de cel puțin 5 ani școlari, de Consiliul Județean”, a solicitat sibianul.

Părintele a reiterat faptul că multe clase de la Școala 18 sunt neconforme și au fost improvizate. Acesta a precizat că nu mai există laboratoare, fiindcă toate au fost transformate în săli de clasă.

Primarul Sibiului și consilierii locali nu au avut nicio reacție în urma celor prezentate de vicepreședintele Asociației Părinților din Sibiu. Ședința s-a încheiat fără a-i fi oferite explicații sau prezentate soluțiile luate pentru evitarea supraaglomerării acestei școli. „O să vă răspundem în scris”, au fost singurele cuvinte spuse de Astrid Fodor.

Elevii încep școala în 9 septembrie.