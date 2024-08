acs mediaș a adus un mijlocaș care a mai evoluat la fc hermanstadt și gaz metan

Echipa de Liga 3 ACS Mediaș 2022 a anunțat sâmbătă transferul mijlocașului central Mihai Stancu (28 ani), care a mai trecut pe la FC Hermannstadt și Gaz Metan.

Î n cariera sa, Mihai Stancu a evoluat pentru cluburi importante, cum ar fi Gaz Metan Medias, FC Argeș, FC Hermannstadt, CSM Focșani, Pandurii Târgu Jiu si CSM Alexandria.

“Am acceptat să vin la ACS deoarece Mediașul are o semnificație aparte pentru mine. Aici m-am lansat în fotbalul mare, aici am debutat în Liga 1 cu Gaz Metan Mediaș și tot aici mi-am întemeiat o familie. În timp, Mediașul a devenit “acasă” și pentru mine. Consider că proiectul ACS Mediaș este unul de viitor, demn de cultura fotbalistică a orașului care are la bazele sale dragostea pentru fotbal, mult curaj, dăruire și extrem de multă muncă. Toate acestea au cântărit decisiv în alegerea mea” a declarat Stancu pentru siteul oficial al clubului pe pe malul Târnavei Mari.