antrenorul cosmin vâtcă a debutat la liga 3 cu o victorie (video)

Echipa de Liga 3 ACS Mediaș a pornit excelent în noul sezon, reușind să câștige sâmbătă în deplasare, 2-1 cu ACS Târgu Mureș.

Golurile echipei medieșene au fost reușite de Cristi Pajco în minutul 4 și Lucian Noian în minutul 84. Astfel, la debutul ca antrenor la Liga 3, Cosmin Vâtcă a câștigat duelul cu fostul tehnician al echipei din sezonul trecut, Mihai Ianc.

”A fost destul de greu, se vede că încă nu ne cunoaștem foarte bine, avem jucători noi care trebuie să se integreze mult mai repede în echipă. Vreu tot mai mult de la jucătorii tineri, ei sunt într-o perioadă foarte bună, au avut o creștere în pregătire, s-au achitat foarte bine de sarcini. E clar că avem multe d ereglat, dar formăm un grup bun, țin mult la asta, noi avem încredere în ei că pot mult mai mult” a spus Cosmin Vâtcă la finalul jocului de la Tg. Mureș.

Cristi Pajco a deschis scorul în disputa de la Tg. Mureș. ”Mă bucur că am marcat și că am luat cele trei puncte. Sunem un grup unit, s-a văzut asta, am luptat până la capăt, așa vom trata fiecare meci. Cu bune, cu rele, ăștia suntem noi. Vom trata fiecare meci la victorie” a spus atacantul Mediașului.

Luci Noian a dat golul victoriie spre final. ”Sunt fericit că am marcat și mi-am ajutat echipa, a fost o deplasare grea la Tg. Mureș. Am nimerit-o bine sus, a fost și un pic de noroc. Fanii sunt mereu alături de noi, le mulțumim mult. Jucăm acasă vineri cu Unirea Dej, alt meci greu, dar sper să câștigăm” a declarat Noian.

Mihai Stancu a intrat în a doua repriză și a contribuit la succesul sibienilor. ”A fost un meci tare dificil, suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Mi se pare aici un proiect de viitor, sper să ajut echipa prin experiența mea. Sper să facem o figură frumoasă” a anunțat și Stancu.