măldărășanu, după setul realizat de fc hermannstadt cu poli iași: ”intrăm în istorie” (video)

FC Hermannstadt a marcat în premieră șase goluri într-un meci de Superliga, 6-2 cu Poli Iași, iar antrenorul Marius Mădărășanu a încheiat o săptămână senzațională.

După succesul de poveste de sâmbătă de la Sibiu, 6-2 (4-1) cu Poli Iași, antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a subliniat că nu vrea să mai treacă prin momentele dificile din startul sezonului, când presa națională vorbea de demiterea sa.

„Am avut o săptămână senzațională, cu trei victorii, cu FCSB, în Cupa României și acum cu Iași. Trebuie să ne pregătim bine acum în această pauză așteptăm și jucătorii ceilalți să câștige un ritm de antrenamente din punct de vedere fizic. Am schimbat sistemul de la începutul sezonului, știți că acum o lună și jumătate eram undeva destul de jos, tensiuni, presiuni, atmosferă destul de urâtă. Trăirile nu sunt așa plăcute, la finalul unui campionat dacă realizezi ceva e frumos, dar nu vreau să mai trec prin așa ceva. Referitor la sistem, e vorba de dinamică, sunt doar cifre, asta le cer jucătorilor, să se miște, dacă ai calitate, nu ai cum să nu ai progresie” a declarat tehnicianul la flash-interviul de la finalul jocului cu moldovenii.

Măldărășanu scrie istorie la Sibiu, după 6-2 cu Iași. ”Toți care au intrat au contribuit, toți sunt de lăudat, nu vreau să nominalizez un jucător anume. Dacă este prima dată când FC Hermannstadt dă șase goluri în Superliga, vom intra probabil în istorie. Sunt bucuros că am făcut încă un pas, sunt 3 puncte importante, trebuie luat pas cu pas. Băieții au mulțumit publicul care a fost senzațional cu FCSB, acum a fost ca o mulțumire că am dat atâtea goluri, am încercat să facem spectacol”.

”Întreruperea ne prinde bine”

Tehnicianul ar fi vrut să debuteze mai mulți jucători tineri, a reușit însă doar cu Alex Luca, de care a fost foarte mulțumit în jocul de cupă de la Focșani. ”Pe mulți îi aud că e rău că vine întreruperea, dar ne prind bine 3 zile libere meritate, vrem să lucrăm la omogenitate, îi punem și pe cei noi. Aș fi vrut să îl debutez pe Gândilă, dar nu a fost în lot, aș fi vrut să joace și Kalifa. După un astfel de scor te gândești că puteai să joci cu mai mulți tineri, dar nu poți să-i mulțumești pe toți, dar suntem un grup. Lotul este destul de echilibrat, sunt adeptul rotației între doi jucători pe o poziție, dar asta depinde și de ei. Vreau să avem o mentalitate serioasă, astfel de meciuri nu cred că se va mai întâmpla, nu cred că Iașiul va mai lua șase goluri în acest sezon, este un accident pentru ei” a mai spus Marius Măldărășanu.