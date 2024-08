pnl sibiu a stabilit lista candidaților pentru alegerile parlamentare: neagu pe primul loc la senat și turcan la camera deputaților

PNL Sibiu a votat lista candidaților pentru alegerile parlamentare!

Alegerile parlamentare, la fel ca alegerile prezidențiale, sunt o provocare pentru direcția în care merge țara, pentru siguranță și dezvoltare, pentru fonduri publice și europene în sprijinul administrațiilor locale și comunităților.

De aceea, PNL Sibiu își dorește să trimită în Parlament și Guvern oameni care, prin pregătire, profesie și seriozitate, au făcut și fac lucruri pentru sibieni in viața lor de zi cu zi.

Pe listă se află oameni competenți, profesioniști și care au dovedit, prin ce au făcut, că au pus pe primul loc interesul sibienilor. Oameni care nu s-au lăsat până nu au obținut finanțare de la diferite ministere pentru realizarea unui drum sau modernizarea unei școli. Oameni care știu să folosească fonduri europene. Oameni care au marcat decisiv evoluția economică a tuturor zonelor din Sibiu, prin proiecte și fapte concrete. Oameni care au susținut Sibiul constant, în toate momentele, oricât de dificile au fost.

La Senat lista este deschisă de un om experimentat, care a muncit constant, nu în salturi, a sprijinit Sibiul și măsurile PNL în toate momentele de bătălie politică dură în Parlament, a sprijinit primării și Consiliul Județean de câte ori a fost nevoie, a făcut o muncă în circumscripție pe care puțini puteau să o facă. Este vorba de senatorul Nicolae Neagu.

La Camera Deputaților, colegii m-au votat pentru un nou mandat în Parlamentul României. Rezultatele prezenței mele în Parlamentul României și în Guvern vorbesc de la sine. Faptul că organizația PNL Sibiu are un ministru, în persoana mea, e garanția faptului că Sibiul are o voce puternică în Guvern . Și cred că am dovedit de nenumărate ori că AM FĂCUT lucruri pentru Sibiu.

Și pentru că vorbim de dezvoltarea Sibiului, nu există echipă mai bună decât una din care face parte și Virgil Popa. Fost Viceprimar al Sibiului în mandatele de primar ale lui Klaus Iohannis, este un sprijin real pentru toți sibienii în dezvoltarea orașului. Virgil Popa este un om onest, implicat, muncitor, alături de comunitate de fiecare dată când i se solicită sprijinul.

Pentru locul trei la Camera Deputaților o propunem pe Christine Thellman. Un bun parlamentar, serios, muncitor, implicat în viața organizației. Reprezintă în parlament orașul Mediaș și zona de Nord și este membru în Comisia de Administrație Publică și Comisia de Afaceri Europene.

Cred cu tărie că în această formulă putem obține un rezultat excelent pentru PNL Sibiu, pentru Sibiu, atât la alegerile parlamentare, cât și la alegerile prezidențiale, mult mai dificile decât în anii precedenți.

Sunt foarte mândră de echipa formată pentru că au dovedit că sunt parteneri reali pentru administrațiile locale din Sibiu și mai ales, pentru proiectele și investițiile atât de necesare pentru sibieni.

Nu o să vă ascund că toate aceste investiții s-au făcut și pentru că PNL a avut guvernarea în ultimii aproape 5 ani, în noiembrie vom împlini 5 ani de când ne aflăm la guvernare. Am avut 2 premieri, numeroși miniștri, iar prezența mea în guvern în funcția de vicepremier, ministru al Muncii, ministru al Culturii e garanția faptului că am avut și avem un cuvânt greu de spus la București.

Pornim spre un nou tur de alegeri cu încredere, justificată de performanța liberalilor sibieni, cu o echipă echilibrată și puternică. Credem în oamenii cu experiență administrativă și expertiză legislativă.

Cu o miză uriașă în față, aceea de a ține România pe un drum corect, al siguranței și predictibilității, al valorilor europene și liberale, al dezvoltării și al echilibrului, suntem pregătiți să luptăm în continuare pentru adevăr!