Dezvăluiri halucinante ale tânărului bătut de un polițist într-o benzinărie la Cisnădie. “M-am trezit cu un picior în cap” (video)

Un șofer de 18 ani a fost bătut de către un polițist din Sibiu, aflat în timpul liber, într-o benzinărie din orașul Cisnădie. Ionuț Popescu este tânărul care a fost bătut de către șoferul recalcitrant. Băiatul povestește că este în continuare în stare de șoc din cauza celor întâmplate duminică.

Ionuț își amintește perfect cele întâmplate și nu reușește să își dea seama de ce șoferul autoutilitarei a recurs la asemenea acte de violență. Tânărul povestește că se afla în mașină cu prietena lui, moment în care au decis să intre la benzinărie pentru a alimenta. Nu s-au gândit pentru niciun minut că urmează să fie atacat cu pumni și picioare. (DETALII AICI)

„Eu îmi duceam prietena acasă. Am vrut să alimentez la benzinărie și un individ, pe care nu îl cunosc, a frânat brusc înainte să intre în sens. Eu aveam prioritate. Nu mi-am dat seama că l-am stânjenit în vreun fel. În fața mea mai era o mașină care alimenta și am oprit la distanță ca mai apoi să alimentez și eu. Omul cu platforma a oprit în paralel cu mine, s-a dat jos din mașină pe partea dreaptă și a sărit cu piciorul direct prin geamul meu, care era deschis, după care mi-a dat un pumn”, povestește Ionuț.

Tânărul spune că urmează să facă toate demersurile pentru a se face dreptate. „Din martie am permisul. Nu mă așteptam să mi se întâmple vreodată așa ceva. M-a șocat că el a recurs la așa ceva, mai ales că între timp am aflat că este polițist. Am scos certificat medico-legal și vom face toate demersurile pentru a se face dreptate”, a mai spus cisnădianul.

Șoferul autoutilitarei care l-a bătut pe Ionuț este polițist în cadrul IPJ Sibiu. „În cauză, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, respectiv distrugere. Din primele cercetări efectuate rezultă că persoana bănuită de comiterea faptelor este un polițist din cadrul I.P.J. Sibiu, aflat în timpul liber la momentul presupusei săvârșiri a faptelor. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii situației de fapt, pentru aplicarea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

