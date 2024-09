Un localnic din Bradu acuză șeful de la Apă Canal Avrig că l-a debranșat nejustificat de la rețea ca să se răzbune pe el

Reprezentanții Sectorului „Apă Canal” din Avrig au început debranșările celor care nu și-au plătit facturile la timp și au rămas restanțieri. Printre aceștia se află un tânăr din Bradu care spune că măsura luată de cei de la „Apă Canal” este una abuzivă. Șeful sectorului „Apă Canal” din Avrig lămurește situația localnicului din Bradu.

Dragoș locuiește într-o casă care face obiectul unei promisiuni de vânzare-cumpărare între el și directorul „Apă Canal” din Avrig, Constantin Roman. Tânărul a dezvoltat o fermă de cai pe terenul achiziționat prin promisiune, iar zilele trecute a fost debranșat de la rețeaua de apă din cauză că nu și-a plătit facturile la timp, în condițiile în care facturile au rămas pe numele directorului „Apă Canal” din Avrig. În schimb, Roman susține că localnicul nu a fost singurul care a fost debranșat de la apa curent, ci și alți cinci locuitori. Chiar și așa, Dragoș crede că a fost neîndreptățit și că a fost o măsură luată din rea-credință.

„Este un abuz în serviciu”

„Am cumpărat o casă prin promisiunea de vânzare-cumpărare, de la directorul de la „Apă Canal” din Avrig. Luni au venit și m-au debranșat de la apa curentă. Când au venit cei de la Apă Canal să mă debranșeze am mers la oficiu să plătesc ultimele facturi la apă pentru că nu am fost notificat, însă ei tot m-au debranșat. Mie cei de la „Apă Canal” nu îmi trimit facturile. Ce face șeful de la „Apă Canal” este un abuz în serviciu. Eu sunt în proces cu directorul de la Apă Canal din Avrig deoarece am achitat suma și mai trebuia să dau 3.000 de euro, dar după m-a obligat să mai cumpăr o grădină 30.000 de euro. Eu m-am ținut de promisiune, am achitat prețul integral al casei. Eu am cai, am câini și am nevoie de apă, iar ceea ce face el este abuz în serviciu”, spune Dragoș.

Șeful „Apă Canal” Avrig: „Nu este singurul căruia i-am tăiat apa”

Șeful sectorului „Apă Canal” din Avrig susține că Dragoș nu este singurul locuitor din Bradu care a fost debranșat de la apa curentă pentru neplata facturilor. Totodată, acesta nu vede o soluție pentru remedierea problemelor pentru că, fiind proprietar în acte, nu își dorește să mai rebranșeze proprietatea la apă. Acesta spune că tânărul din Bradu care a cumpărat proprietatea nu s-a ținut de promisiune, prin urmare el își dorește să își revendice proprietatea rambursându-i toți banii.

„Nu este singurul căruia i-am tăiat apa pentru neplata facturilor, mai sunt alte șase persoane. Toți au fost notificați înainte să fie debranșați. El a plătit doar atunci când a fost mașina de „Apă Canal” la poartă. Nu știe că trebuie să plătească facturile? În fiecare lună i-au venit facturile, așa cum vin la toata lumea. În acest caz, el nefiind proprietar, eu trebuie să fac cererea de rebranșare și eu nu o fac. Să găsească el soluția, eu ca proprietar nu mai am nevoie de apă acolo. Promisiunea a expirat 1 octombrie 2022 și el nu s-a ținut de cuvânt. L-am debranșat pentru neplata facturilor, nu am fost deloc rău intenționat. Nu am ce să îi fac”, a declarat șeful sectorului „Apă Canal” din Avrig, Constantin Roman.

Șeful sectorului „Apă Canal” a clarificat că debranșarea localnicului din Bradu nu are legătură cu conflictul privind proprietatea. „Faptul că lucrez la „Apă Canal” este doar o coincidență. Noi am debranșat șase persoane la Bradu. Suntem în perioada de debranșări, iar astăzi vom merge la Mârșa pentru alte debranșări, tot pentru neplata facturilor”, a mai clarificat șeful sectorului Apă Canal din Avrig, Constantin Roman.