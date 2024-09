Alex Luca, mărturisire sinceră după debutul la FC Hermannstadt (video)

Sibianul Alexandru Luca (20 ani) a debutat în Superliga la ultimul meci disputat de FC Hermannstadt, 6-2 cu Poli Iași.

Alex Luca este fiul antrenorului sibian Ioan Luca, care a pregătit pe Măgura Cisnădie sau Viitorul Șelimbăr, iar acualmente este team manager al ”călăreților roșii”. Alex a mai evoluat la Măgura Cisnădie și CSC 1599 Șelimbăr, iar la insistentele lui Radu Neguț a fost adus iarna trecută la FC Hermannstadt.

În a doua parte a sezonului trecut a jucat sub formă de împrumut în Liga 3, la ACS Mediaș, iar acum a rămas la echipa de seniori condusă de Marius Măldărășanu, reușind debutul în primul eșalon.

Luca jr. a debutat la echipa sibiană în meciul de cupă de la Focșani, acolo unde a jucat fundaș central, iar la doar câteva zile a venit și primul meci la Superliga, în sucesul istoric cu Poli Iași, scor 6-2.

”Mă bucur foarte mult că am reușit să debutez, este un moment foarte bun pentru mine, îl așteptam de foarte mult timp, mă bucur că s-a întâmplat într-un final. În meciul de cupă de la Focșani am jucat fundaș central, un post neobișnuit pentru mine, nu mai jucasem niciodată acolo, mă bucur că m-am descurcat. Chiar mă gândeam după meciul de cupă că ar fi extraordinar să închei săptămâna cu un debut la Superliga și așa s-a întâmplat, a fost o săptămână pe care am notat-o în calendar. Am avut multe gânduri înainte să intru, eram fericit că joc pe un stadion incredibil, a fost și multă lume în tribună, un sentiment de nedescris, am avut emoții” a declarat Alexandru Luca pentru pagina oficială a clubului sibian.

Marian Mărgărit, primul său antrenor

Tânărul mijlocaș central îl are ca idol pe neamțul Toni Kroos. ”L-am urmărit pe Kroos, l-am analizat mult, mă bucur că l-am văzut live în timp ce juca, regret că s-a retras, era unul dintre cei mai buni jucători din lume. Din țară îmi place mult Lixandru de la FCSB, el face foarte multe lucruri frumoase” spune Alex Luca.

Coordonatorul Academiei FC Hermannstadt, Marian Mărgărit a fost primul antrenor la grupele de copii pentru Alex Luca. ”Îmi amintesc prima zi la juniori, chiar dacă am 20 de ani, pare că a fost acum mult timp. Îmi amintesc că era foarte exigent, mă bucur că a fost așa, acum mă regăsesc în vorbele lui, îi mulțumesc, foarte multe lucruri le-am învățat de la el” a adăugat Luca.

”Urmăresc progresul pe termen lung”

Jucătorul lui FC Hermannstadt are ca principal obiectiv dezvoltarea personală. ”Pe plan personal, urmăresc progresul pe termen lung, vreau să mă dezvolt în fiecare zi la antrenamente din toate punctele de vedere, fizic, mental și tehnic. Cu echipa, principalul obiectiv este pentru toată lumea să intrăm în play-off, ar fi extrordinar. Și Cupa ar fi un obiectiv foarte bun, deja au ieșit niște echipe de Superligă, ne vom bate și acolo. Fanii să vină în continuare să ne susțină, am început un pic mai prost campionatul, dar cu ajutorul lor am trecut peste acea pasă puțin mai proastă și acum suntem foarte bine” a încheiat Alexandru Luca.