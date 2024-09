Expoziția „Vâlcea Naturală” aduce biodiversitatea și geodiversitatea Vâlcii la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, parte a Muzeului Național Brukenthal, este una dintre cele mai vechi și importante instituții de profil din România, adăpostind peste un milion de piese ce alcătuiesc numeroase colecții de importanță națională și mondială.

Timp de peste 100 de ani, aceste colecții au cunoscut o creștere continuă ca rezultat al activității de colectare a membrilor marcanți ai Societății Ardelene de Științele Naturii (Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt), prin schimburile cu specialiștii străini sau donații de colecții particulare importante.

Muzeul, în colaborare cu fotograful Daniel Mîrlea și Asociația Kogayon vă invită la vernisajul expoziției „Vâlcea Naturală” la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.

Expoziția este dedicată explorării biodiversității și geodiversității județului Vâlcea, zonă ce deține unul dintre cele mai bogate patrimonii naturale ale țării, cu două parcuri naționale respectiv Parcul Național Cozia și Parcul Național Buila-Vânturarița și numeroase situri Natura 2000 precum și un impresionant patrimoniu cultural.

Expoziția prezintă principalele etaje altitudinale ale județului cu peisajul spectaculos, habitatele naturale și speciile care le populează.

Pentru transpunerea diversității ecologice și geologice a județului au fost folosite fotografii realizate de fotograful Daniel Mîrlea, specimene din colecțiile de zoologie, ornitologice, malacologice și entomologice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu dar și piese din colecția de eșantioane de minerale a Asociației Kogayon.

Expoziția are la bază proiectul cu același nume ,,Vâlcea Naturală’’ al fotografului Daniel Mîrlea, realizat în colaborare cu Asociația Kogayon.

Asociația Kogayon are un lung istoric în ceea ce privește protecția și promovarea naturii și a comunităților locale, înaintând înființarea Parcului Național Buila-Vânturarița, cel mai mic ca suprafață din România și singurul parc național înființat dintr-o inițiativă civică, dar și multe alte proiecte.

În prezent, asociația derulează proiectul Oltenia de Sub Munte – Geoparc aspirant UNESCO, un proiect dedicat promovării și conservării patrimoniului natural și cultural ce are ca scop protejarea ecosistemelor naturale și a tradițiilor regionale. Oltenia de Sub Munte desfășoară activități de educație ecologică, cercetare științifică și dezvoltare comunitară, și contribuie la creșterea conștientizării asupra importanței conservării biodiversității și geodiversității.

În acest context, expoziția „Vâlcea Naturală” la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu reprezintă o inițiativă importantă pentru a aduce în atenția publicului frumusețile naturale ale acestei zone.