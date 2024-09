Avalanșă de evenimente în primul weekend din septembrie. Celebrul DJ Raul Vidal vine la Backyard și începe Festivalul de Artă Contemporană

Weekend-ul acesta se anunță unul plin de evenimente. Mega petrecere anunțată la Backyard, Zilele Mocăniței și o nouă ediție a Festivalului de Artă Contemporană sunt doar o parte dintre evenimentele la care sibieni pot participa în acest sfârșit de săptămână.

Petrecere de neratat, la Backyard

Backyard organizează sâmbătă, 7 septembrie, o mega petrecere care îl are ca invitat special pe DJ Raul Vidal care va reda un „vibe” de festival. La pupitru vor urca și DJ Pado & Belu și Sebastian. Party-ul va începe la ora 22.00, la The Home of Backyard. Biletele costă 50 de lei și pot fi achiziționate online. La intrare, prețul biletului va fi de 70 de lei.

Începe Festivalul de Artă Contemporană

Sibiu Contemporary Art Festival (SCAF), cel mai important festival de artă contemporană din sud-estul Europei, se deschide sâmbătă, 7 septembrie. Evenimentul va include o serie de activități culturale și artistice, precum expoziții, concerte și spectacole de video mapping.

Programul de sâmbătă începe la ora 10:00, cu deschiderea expozițiilor, urmată de Campus Experience la PEDA, de la ora 16:00. Seara se încheie cu un concert al trupei FiRMA, la ora 21:00, în curtea Mănăstirii Ursulinelor și cu un spectacol de video mapping, „Art Symphony”, între orele 22:00 și 23:00.

Citește și: SCAF 2024 debutează pe 7 septembrie la Sibiu cu expoziții, concerte și video mapping

Expoziție de iepuri

Sibienii sunt aşteptaţi de vineri, 6 septembrie, de la ora 15:00 până duminică, 8 septembrie 2024, ora 14:00, pe Str. Râului, nr. 34 pentru a admira expoziția de iepuri. Expoziția promite o varietate impresionantă de peste 230 de iepuri de rasă.

Citește și: Expoziție atipică în weekend la Sibiu. Iepuri de rasă, în lumina reflectoarelor

Festivalul Meșteșugarilor Romi

Festivalul Meșteșugarilor Romi începe vineri în Piața Mică, unde se vor strânge meșteri romi din toată țara. În cadrul festivalului pot fi achiziționate obiecte din cuprul, alamă, bronz, lemn și argint, lucrate manual. În fiecare seară, de la ora 18.00 vor avea loc spectacole de dans și muzică.

Eveniment caritabil pentru iubitorii de animale

Sâmbătă, 7 septembrie, între orele 10:00 și 14:00, va avea loc a 3-a ediție a evenimentului „ZAPP KITTEN”, în grădina boutique-ului HipHip, situat pe strada Suru, nr. 2A, Sibiu. Astfel, sibienii au ocazia să adopte pui de pisică. De asemenea, este organizată și o tombolă cu premii atractive și un mini-bazar cu produse handmade.

Zilele Mocăniței, sâmbătă și duminică

Zilele Mocăniței îi așteaptă pe sibieni și pe turiști la Cornățel. „Pe 7 și 8 septembrie, pregătește-te pentru curse cu ”aburoasa” pe Valea Hârtibaciului. În ambele zile cursele vor fi de la 10:00, 12:30 și 15:00. Noi venim cu locomotiva cu abur și dispoziția bună. Voi doar trebuie să veniți cu zâmbetele și energia pozitivă cu care ne încărcați mereu”, transmit reprezentanții Asociației Prietenii Mocăniței.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Sibienii au o mulțime de opțiuni în ceea ce privește petrecerea timpului liber. „Anii Drumeției” organizează mai multe drumeții în Munții Făgăraș, dar și în localitățile învecinate Sibiului.

Porumbacu MTB Race

Sâmbătă, 7 septembrie, începe cea de-a cincea ediție a „Porumbacu MTB Race”. În cadrul concursului sunt trei categorii printre care nelicențiați FRC, cadeți – licențiați FCR și amatori. Cel mai scurt traseu are 13 kilometri. Înscrierile se pot face AICI.

Sibiu Guitar Meeting

Între 6-8 septembrie va avea loc cea mai spectaculoasă ediție de până acum a „Sibiu Guitar Meeting” la Muzeul ASTRA.