Prim-ministrul Marcel Ciolacu, clarificări despre controversatul proiect al spitalului județean. „Sibiul va avea un spital nou” (video)

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a vorbit în caadrul unei conferințe de presă de la Sibiu despre stadiul noului spital județean. Primi-ministrul susține cu vehemență că Sibiul va avea un spital județean nou, dar redimensionat astfel încât să beneficieze de grant prin Banca Europeană de Investiții.

În vizită la Sibiu, Marcel Ciolacu a susținut o conferință de presă în cursul zilei de vineri. Acesta a clarificat mai multe aspecte referitor la noul spital județean al Sibiului.

„Au existat anumite proiect depuse în PNRR, o anumită sumă și mai avem o altă sumă, dublă față de proiectele prin PNRR, finanțate prin BEI (Banca Europeană de Investiții). Pentru proiectele din PNRR aveam o limită de 21 de proiecte. În momentul acesta am mers pe 25 de proiecte prin PNRR și s-a luat gradul de maturitate al proiectului. Sibiul avea un proiect estimat la 500 de milioane de euro, care ar fi trebuit finalizat până la sfârșitul anului 2026, lucru care, sincer vă spun, nu se putea executa. Când se termină implementare proiectelor din PNRR, după o discuție și anumiți indicatori puși astfel încât să se știe gradul de execuție și perspectiva acelor proiecte, spitalul de la Sibiu a trecut la finanțare prin BEI având și componentă, bani, grant din exercițiul financial actual. Spitalul în Sibiu se va face. Într-adevăr s-a făcut o redimensionare de la 500 de milioane, la 300 de milioane ca să se poată încadra în sumele solicitate. Avem trei spitale regionale care sunt în jur de 500 de milioane, în Craiova, Cluj și Iași și au venit trei proiecte majore, toate la fel, făcute de aceeași eprsoană la Sibiu, la Focșani și la Piatra Neamț. Piatra Neamț a redimensionat proiectul, Focșani și Vrancea a intrat în aceeași procedură și Sibiul este în aceeși procedură. Aceștia sunt perimetrii pe care statul român și permite, ca să nu pierdem banii din PNRR pe un spital care nu are timp să se finalizeze execuția. Acesta este adevărul concret. În acest moment urmează ca Ministerul Sănătății să prezinte punctajul”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Ciolacu a făcut o comparație între noul spital județean al Sibiului și unul dintre cele mai cunoscute spitale din Turcia, astfel explicând de ce proiectul a trebuit să fie redimensionat.

„Un spital regional costă 500 de milioane. Unul dintre cele mai cunoscute spitale din Turcia a costat 500 de milioane de euro. Nu poți să ai spital regional de 500 de milioane la Cluj, la Bistrița, la Târgu Mureș și la Sibiu. Nu avem medici, nu avem asistente să le acoperim, nu are adresabilitate. Eu înețelg necesitatea, este corectă. Ar trebui să gândim cu capul, nu cu emoția. Deciziile trebuie să le luăm sustenabile ținând cont de niște realități. Spitalul de la Sibiu se va face, în Sibiu va fi un spital nou, dar nu pot să cheltui pe trei spitale toți banii luați de la BEI pentru că România e mult mai mare. Nu pot ca într-o anumită regiune să faci investiții de 2,3 miliarde și să uiți restul țării. Haideți să trăim cu picioarele pe pământ”, a clarificat prim-ministrul.