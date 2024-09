PNL Sibiu a prezentat candidații pentru Parlament. Ciprian Ștefan ocupă poziția 2 pentru Senat (video)

Partidul Național Liberal și-a anunțat candidatații PNL Sibiu pentru alegerile parlamentare. Pe lista candidaților la Senatul României se află directorul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan.

În cadrul unei conferințe de presă susținută sâmbătă de către ministrul Raluca Turcan, au fost anunțați candidații PNL la alegerile parlamentare. Managerul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, se află pe poziția doi la Senat și este urmat de Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

„Alături de colegul Nicolae Neagu, în Senatul României, Partidul Național Liberal în județul Sibiu în echipa de conducere la votat în unanimitate pe Ciprian Ștefan, managerul performant al Muzeului Astra, un om care a știut să folosească toate oportunitățile de dezvoltare pentru a transforma radical Muzeul Astra și de a-l aduce la nivelul de a fi cel mai mare muzeu în aer liber din Europa. (…) Tot la Senat mergem cu Corina Dăncilă, un om cu amplă experiență politică și administrativă, în prezent consilier local în Municipiul Sibiu și președinta oragnizației Femeilor liberale din Municipiul Sibiu. Este un partener de încredere al profesorilor și este un partener de încredere pentru dezvoltarea calității învățământului în comunitatea sibiană. Mergem mai departe cu Cristian Roman care este un manager important al unui spital sibian. Este un om cu o bogată experiență administrativă, a fost prefect al județului Sibiu, de asemenea vicepreședinte al Agenției Naționale pentru funcționari publici, secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene”, a anunțat ministrul Raluca Turcan la Sibiu.

Ciprian Ștefan a luat cuvântul și a explicat de ce a luat decizia de a intra în politică și ce planuri are pentru viitor. „Aveam o zvârcolire în ultimul an vizavi de ce aș putea face mai mult pentru țară decât ceea ce fac deja la Muzeul ASTRA și nu numai. Acum trei zile a apărut un telefon la care am răspuns, am cerut două, trei ore termen de gândire pentru a-mi așeza gândurile și am zis „da”. Telefonul era din partea doamnei ministru Raluca Turcan și mi-a propus poziția 2 la Senat. De câteva zile sunt și membru PNL și știți ce am făcut și știu ce voi face. Sunt omul dezvoltării, sunt omul lucrului bine realizat, omul care trudește pentru ca această țară să se dezvolte, văzând câte resurse există atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Dorința mea mare este să arăt și să demonstrez că valorile identitare, patrimoniale și materiale sunt cele care fundamentează o dezvoltare sustenabilă. Prin cultură dezvolți o societate, dezvolți o țară și aduci beneficii directe și indirecte. Competențele mele sunt și în zona managerială, în zona atragerii de fonduri dar și de dezvoltare rurală, coordonând câteva proiecte la nivel național. Vă mărturisesc sincer zârcolirea de care vorbeam la început a venit în momentul în care am început să lucrez cu ministrul Turcan în calitate de consilier onorific. Am văzut câte s-au mișcat în sectorul cultural din România, lucruri extraordinare, în ultimii treizeci de ani. Vorbim de finanțări clare”, a declarat Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA.

Pentru Camera Deputaților au fost aleși să reprezinte Sibiul, Adrian Răulea și Adrian Vasiu. „La Camera Deputaților mergem împreună cu Adrian Răulea, un om cu o experiență vastă în gestionarea fondurilor europene. Lista este întărită la Camera Deputaților de Adrian Vasiu, un tânăr dedicat care a fondat la vârsta lui foarte multe afaceri de succes. Un om care demonstrează o capacitate extraordinară să transforme ideile în realitate. Exact de astfel de oameni avem nevoie, pentru că România, Sibiul are foarte mulți oameni cu idei valoroase”, a menționat Turcan.