Numărul de posturi în învățământul sibian suplimentat cu peste 250 de profesori. Raluca Turcan: „Nu vedem educație ca pe o cheltuială bugetară” (video)

În cadrul unei conferințe de presă organizată sâmbătă la Sibiu, Ministrul Culturii Raluca Turcan a vorbit despre mai multe măsuri luate în educație, inclusiv suplimentarea de posturi în județul Sibiu.

Majorarea numărului de posturi deidactice și auxiliare și creșterea numărului de îngrijitoare în creșe sunt principalele măsuri aminitite de Ministrul Culturii.

„Anul școlar 2024/2025 debutează sub semnul mai multor măsuri adoptate la propunerea ministrului liberal al educației și cu susținerea ministrului liberal al finanțelor. Enumăr succint câteva măsuri așteptate. A fost suplimentat numărul de posturi din educație cu 7.800. La Sibiu vom avea 340 de noi posturi didactice, auxiliare și administrative. Justificarea majorării numărului de posturi didactice și auxiliare are la bază necesitatea creșterii calității actului de învățământ și acoperirea cu personal a investițiilor noi date în folosință sau care urmează să fie date în folosință. De exemplu, creștem numărul de îngrijitoare în creșe, pentru că, prin PNRR, 63 de creșe noi vor fi date în folosință în acest an școlar, precum și 98 de servicii complementare de educație timpurie. Creștem numărul de profesori de sprijin pentru copiii cu (CES) Cerințe Educaționale Speciale. Creștem numărul de informaticieni care să sprijine activitatea celor 1.435 laboratoare inteligente finanțate în cadrul PNRR”, a declarat Raluca Turcan.

Ministrul Culturii a vorbit și despre înființarea unor clase noi pentru familiile cu copii, care se întorc în țară, majorarea numărului de clase pentru învățământul tehnologic dual și învățământul postliceal, dar și pentru a reduce substanțial aglomerația din unele clase, dar și despre creștem numărul logopezilor și al profesorilor pentru „Școala din spital” și „Școala la domiciliu”.

La nivelul județului Sibiu, numărul de posturi în educație a fost suplimentat cu 340, dintre care 256 posturi didactice de predare și 84 posturi auxiliare și administrative.

Resursa umană suplimentară pe care o aducem în educația sibiană completează investițiile în infrastructura școlară din județul nostru. Mă refer la cele peste 160 milioane de lei investiți în ultimii ani în unitățile de învățământ, de exemplu modernizarea Școlii Gimnaziale Avrig, reabilitarea Școlii Gimnaziale și a Centrului Multifuncțional Păuca, modernizarea școlii din Tilișca, modernizarea școlii din Sibiel, Săliște, reabilitarea infrastructurii școlare și a căminului cultural în Copșa Mică, reabilitarea școlilor gimnaziale din Rășinari, Râu Sadului, Agnita, Apoldu de jos, Miercurea Sibiului, Gura Râului, Șeica Mare, Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna și multe altele.