Povestea de succes a sibianului Alexandru Burtea, cofondatorul uneia dintre cele mai logevive agenții de publicitate din România. Push a împlinit 20 de ani (video)

Alexandru Burtea, cofondator al agenției de publicitate PUSH cu sediul în Sibiu, a povestit în cadrul emisiunii „Podcastu’ lui Pope” despre parcursul său în carieră și cum a ajuns să facă banding-ul unuia dintre cele mai apreciate restaurante din Bali.



Sibianul a fondat agenția PUSH în 2005, agenție care a ajuns să fie cunoscută pe cinci continente. Bineînțeles, agenția a căpătat notorietate și la nivel local, Alexandru Burtea, împreună cu echipa PUSH, ocupându-se de imaginea mai multor branduri din Sibiu.



Alexandru se consideră o persoană creativă, care a dat startul mai multor trend-uri pe rețelele de socializare. Anul acesta, toată munca deusă până acum se concretizează în 20 de ani ai agenției PUSH. „Mulți care îmi sunt foarte apropiați au ajuns la concluzia că sunt un spirit bătrân într-un corp tânăr și nu știu dacă datorită filozofiilor de viață sau din ce alte motive ei au determinat acest lucru. Dincolo de asta sunt un om destul de retras. N-aș zice foarte introvertit, dar în sfera aceasta. Îmi place mai mult zona de confort personal, în umbră, și cred că de asta sunt de bun la job-ul pe care îl fac. Mă consider creativ și pot să zic că am adus idei în piață sau în jurul meu care au prins foarte bine și chiar unele au schimbat cursul lucrurilor și la un nivel foarte mare”, povestește Alexandru Burtea, cofondatorul agențieid e publicitate PUSH.

Agenția de publicitate a fost înființată de Alexandru și de un prieten de-al lui. Cu pași mici la început, primul client a fost un brnad local recunoscut de toți sibienii, „Trans Agape”. „Un prieten, model la vremea respectivă, mi-a propus să înființăm o agenție de publicitate. Am dat și peste multe dificultăți la început având experiență puțină, dar cu multă determinare, am reușit. Chiar eram foarte determinați să facem treabă”, a mai spus acesta.

Pe lângă Trans Agape, printre colaborările pe care le-au avut de-a lungul timpului, Alexandru Burtea a menționat companii precum Paolo Rossi, Fly Lili și Backyard. Cât despre inspirația care stă în spatele tuturor campaniilor reușite, Alexandru Burtea mărturisește care este secretul. „Inspirația vine efectiv din orice. Sunt genul de om caruia îi place foarte mult să citească. Mă informez despre trend-uri, dar am și o plajă largă de interese începând de la fizică cuantică la cele mai frumoase plaje ale sezonului. Cred că de acolo se face o suma a cunoștințelor, a inspirațiilor”, a povestit Alexandru.

Creativitatea, cea mai bună resursă

În ceea ce privește succesul agenției, Alexandru Burtea a mărturisit că la bază stă creativitatea și o echipă dinamică. „Depinde de proiect. În unele proiecte chiar simt că trebuie să îmi pun aportul mult mai mult decât în altele. Când văd că avem un plafon de creație atunci simt că trebuie să intervin mai mult. Îmi place să văd creativitatea venind de la cei din jurul meu și am și format cumva oamenii și am și fi atras în a fi în zona asta creativă. Cred că cea mai importantă resursă este creativitatea. E mai importantă ca resursa financiară”, spune fondatorul agenției de publicitate PUSH.

Clienți în Mexic, Qatar și Bali

Una dintre cele mai importante colaborări, dar și dintre cele mai recente este cea cu „Merlin’s”, un restaurant și un lounge din Bali, Indonezia, care face furori pe rețelele de socializare. Alexandru Burtea, prin intermediul agenției PUSH, are la purtător și cilenți importanți din Mexic și Qatar.

„Am avut o colaborare mai lungă cu o companie din Istanbul prin care ajungeam la clienții de acolo. Am văzut multe oportunități, în sensul că am cercetat piețele respective. Mi s-a părut că am putea face lucrurile mult mai bine pentru că noi eram chiar surprinși de nivelul foarte mare de business-uri, dar faptul că la niveulul imaginii stăteau slab sau foarte slab”, a mai spus Alex Burtea.



Airfield, proiectul de suflet

Indiferent de domeniu există proiecte care rămân bine întipărite în memorie. În cazul lui Alexandru Burtea, crearea imaginii festivalului Airfield a reprezentant un start ascendent. Mai mult, acesta spune că prin imaginea realizată festivalului, a adus o inovație pe piața publicității și, totodată, o sursă de inspirație pentru marile branduri.

„Airfield 2016 este un proiect de suflet. Pentru Airfield am avut un val de inspirație și creativitate absolut extraordinară. La Airfield, în a doua seară, în 2015, când deja cream imaginea pentru evenimentul de anul următor, am făcut o campanie care a fost pionierat în lume, în social media. Este un proiect cu care mă mândresc. Am creat o grafică care acum s-a transformat în GIF. Mai degrabă e o combinație între poze și video. Noi am făcut prima campanie pentru Arifield în formatul acesta”, a spus antrepreprenorul sibian.



Citește și: VIDEO – Alex Burtea, sibianul care a creat imaginea celui mai cunoscut restaurant din Bali – „Merlin’s” are peste 2 miliarde de vizualizări pe TikTok