Sibianul Victor Cornea va juca în meciul de dublu contra Chinei la Cupa Davis. ”Putem spera curând la Grupa Mondială”

Sibianul Victor Cornea va juca la dublu pentru România, în meciul de dublu contra Chinei, în Grupa Mondială II a competiției.

Sala Polivalentă din Craiova va găzdui în premieră pe 13 și 14 septembrie, o întâlnire de Cupa Davis, în care România va întâlni China în Grupa Mondială II a competiției.

Sibianul Victor Cornea (30 ani, ATP 93 dublu) va fi la al treilea meci de Cupa Davis și va face pereche la echipa națională cu Bogdan Pavel (25 ani, ATP 271 dublu).

Accidentarea celui mai bun tenismen chinez, Zhang, oferă o șansă în plus României. ”Suntem axați pe jocul de dublu, nu prea îi știu pe adversari, nu i-am văzut, ei nu prea evoluează în Europa, iar eu nu prea joc în Asia și atunci nu ne întâlnim la turnee. În afară de Zhang și Shang, care ambii sunt în Top 100, pe ceilalți nu prea îi știu, dar eu sunt pregătit în fața oricărui jucător. Zhang este pionul principal la ei și la simplu și la dublu. se bazau mult pe el, dar s-a accidentat de curând, chiar s-a retras de la US Open, nu era într-o formă fizică bună, nu știu dacă ar fi venit, chiar dacă nu s-ar fi accidentat, dar pentru noi este o oportunitate bună să îi avem în formula asta. Trebuie să intrăm la fiecare meci foarte focusați pe ce avem de făcut și cu gândul de a câștiga. Suntem aproape toți din echipă la primele convocări, este foarte important să construim o chimie bună și să putem spera la Grupa Mondială cât mai curând” a spus Victor Cornea la emisiunea ”Așii tenisului” de la Digi Sport.

Continuă alături de ucraineanul Molcianov

După succesul de la Como, Cornea va continua să joace la dubu alături de ucraineanul Denis Molcianov. ”Voi juca în turnee Challenger de 125 și de 100 ATP alături de Denis Molcianov. Vom juca probabil și la Challenger de 500 și 250 ATP, mai sunt câteva pe finalul acestui an și probabil vom ataca aceste turnee pe hard indoor” a anunțat tenismenul.

Sibianul este legitimat la CS Dinamo București, după ce foarte mulți ani a evoluat pentru TC Pamira Sibiu. ”Colaborez cu Dragoș Dima și Andrei Cociașu, ei fac amândoi echipă, ne știm de foarte mult timp, am crescut împreună în ultimii 10 ani și ambii știu foarte bine prin câte am trecut și cum am reușit să ajung până în acest punct al carierei mele. Îi simt trup și suflet alături de mine de mult timp și mă bucur să îi am alături de mine” a explicat Victor.

”Andreea Bălan îmi dă multă energie”

După ce relația sa cu artista Andrea Bălan este foarte mediatizată de presa centrală, tenismenul sibian spune că iubita sa îl încarcă cu multă energie. ”Mă bucur să o am alături de mine la meciuri și turnee pe Andreea, de câte ori îi permite și ei programul. A fost alături de mine și la Como, a fost un privilegiu fenomenal să o am alături toată săptămâna, îmi dă multă energie, îmi dă motivație să joc și mai bine și cu siguranță va veni și ea la Craiova. Îi îndemn pe toți să vină la meciuri să ne susțină” a anunțat Victor Cornea la Digi Sport.

Etichetat des de presă ca ”iubitul Andreei Bălan”, Victor Cornea spune că este complet detașat de ce scrie presa, fiind focusat doar pe carieră și familie. ”Sunt detașat de această etichetare, nu prea știu ce se scrie, foarte rar dau de niște articole sau mai aud unele chestii. Eu sunt același om, trăiesc mult în afara țării și asta mă ajută, joc turnee internaționale tot timpul, noi împreună stăm foarte mult în afara țării și este o dinamică bună. Sunt foarte detașat și mă focusez pe carieră și familie și cam atât.”