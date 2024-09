Prețul legumelor și fructelor de sezon se dublează în această toamnă față de anul trecut

În această toamnă, românii se confruntă cu o creștere semnificativă a prețurilor legumelor și fructelor de sezon, un aspect ce transformă prepararea murăturilor într-o cheltuială considerabilă. În piețele din București, prețul legumelor a atins cote record, iar românii care doresc să prepare murături trebuie să plătească dublu față de anul trecut.

În piețele din România, prețul unui kilogram de roșii a ajuns la 10-12 lei, ceea ce reprezintă o dublare față de anul trecut. Castraveții, care sunt esențiali pentru prepararea murăturilor, se vând acum la prețuri de 8 lei per kilogram, de două ori mai scumpi decât în sezonul anterior. De asemenea, gogoșarii și ardeii kapia sunt acum vânduți la prețul de 10 lei per kilogram, cu o creștere de aproximativ 30% comparativ cu toamna trecută.

Conopida, un alt ingredient frecvent folosit în prepararea murăturilor, este acum cu 1 leu mai scumpă decât anul trecut, iar prețul nu scade sub 5 lei per kilogram pentru niciuna dintre legume. În acest context, sezonul de toamnă din 2024 este printre cele mai costisitoare din ultimii ani. Ceapa și cartofii, produse de bază, sunt acum vânduți la 5 lei per kilogram, în condițiile în care acum câțiva ani prețul era de doar 2 lei, scrie Antena3.ro

Pentru cei care doresc să pregătească borcane de zacuscă, costurile sunt acum semnificativ mai mari. Anul acesta, achiziționarea unei cantități de 25 de kilograme de castraveți costă în jur de 200 de lei, dublu față de suma de 100 de lei necesară anul trecut. Astfel, prepararea murăturilor s-a transformat într-o cheltuială considerabilă, având în vedere că în anii anteriori prețurile erau mult mai accesibile.

Contextul economic și perspectivele viitoare

Această creștere a prețurilor legumelor și fructelor de sezon reflectă tendințele economice actuale și problemele din sectorul agricol. Este posibil ca prețurile ridicate să persiste și în sezonul următor, în funcție de condițiile climatice și de fluctuațiile pieței. Românii se văd astfel nevoiți să găsească soluții pentru a face față acestor costuri în creștere, în timp ce se pregătesc pentru sezonul rece.