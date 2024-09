Prima zi de școală la Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Elevii de-a cincea, cei mai emoționați (foto, video)

Noul an școlar a început cu emoții și bucurie pentru elevii sibieni. De la mic la mare, elevii au acaparat curtea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, și-au revăzut colegii și s-au reîntâlnit cu profesorii. Cei mai emoționați sunt copiii care anul acesta încep clasa a V-a, un an care aduce multe schimbări în viața lor.

Curtea Colegiului„ Gheorghe Lazăr” a fost plină de de elevi plini de entuziasm și de părinții care au venit să îi încurajeze. Sute de elevi au început noul an școlar la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”. Festivitatea de deschidere a început în jurul orei 10.00, când directorul școlii Gabriel Negrea a luat cuvântul.

„La începutul anului școlar 2024- 2025 vă urez bun venit din nou la școală și vă urez din tot sufletul un an școlar bun, cu împliniri, cu rezultate pe măsura așteptărilor care stau în fața școlii noastre. Le urez bun venit celor mai tineri elevi ai noștri, boboceilor noștri, cei 53 de elevi care au intrat în clasa a cincea începând cu acest an școlar. Vă felicit pe voi și pentru părinții voștri pentru alegerea făcută și vă felicit pentru rezultatele la primul vostru examen de admitere. Va fi poate un an mai dificil decât cel dinainte, veți avea colegi noi, profesori la fiecare materie. Se vor produce mai multe schimbări în viața voastră. Sunt convins că veți face față cu succes. Felicitări și succes!”, a transmis directorul Colegiului Gheorghe Lazăr.

Acesta a transmis un mesaj de încurajare și pentru elevii de clasa a XII-a, elevi care vor susține examenul de Bacalaureat. „Probabil vi s-a spus că vă așteaptă un an școlar greu. Eu vă spun că vă așteaptă cel mai frumos an școlar din cariera voastră de liceeni. Este un an al provocărilor, al marilor decizii, al prieteniilor și iubirilor pe care nu le veți uita toată viață, un adevărat an al maturității. Aveți două priorități anul acesta. Să luați Bac-ul și să îl luați cu note mari”, a mai transmis acesta.

La fel cum se obișnuiește încă din anii trecuți, doi preoți din Sibiu au spus rugăciunea de început de an școlar și au transmis mesajul Patriarhului Daniel. De asemenea, un polițist din cadrul IPJ Sibiu a ținut un discurs de început de an școlar. Imediat după ce oficialitățile și-au terminat discursurile, copiii s-au grăbit spre clase pentru a se revedea cu colegii și cu profesorii.

Tot în cadrul festivității de deschidere, doi elevi au fost premiați pentru că pe parcursul verii au obținut rezultate excepționale la Olimpiada Europeană de Geografie. Andrei Marius Țiplic a luat premiul doi și medalie de argint și Paul Ioan Țiplic, a luat la fel, premiul doi și medalie de argint.

Entuziasmați, dar pe alocuri rezervați cu privire la un ou început, elevii care încep clasa a cincea sunt fericiți că își vor face prieteni noi, dar și emoționați în același timp. „Sunt foarte fericită pentru că acum mi pot vedea colegii și noii profesori. Pentru buchetul de flori am ales culori frumoase și care aduc fericire”, a spus Teodora, elevă în clasa a V-a.

Larisa, deja prietenă cu Teodora spune că este pregătită pentru un nou început. „Sunt puțin emoționată, dar mă simt bine. Sunt pregătită pentru noul an școlar”, a spus eleva.

Iulian a venit împreună cu părinții și cu bunica lui, în prima zi de școală. „Am emoții pentru că nu îmi cunosc colegii. Am câteva emoții și pentru că o să începem materii noi”, spune acesta.

„Este un an al provocărilor”

Liceeni au venit cu forțe noi și cu așteptări mari de la noul an școlar. „Am venit cu așteptări destul de mari, dar nu foarte mari ca să nu fiu dezamăgită. Vreau să îmi dau silința, să mă străduiesc și sper să fie bine”, a spus Anda, elevă în clasa a XI-a.

„Avem puține emoții fiind în clasa a XII-a, dar avem mare încredere în profesorii noștri care ne-au susținut foarte mult până acum și cred că ne vor susține în continuare, mai ales anul acesta. Încercăm să menținem un echilibru ca să nu ne stresăm prea mult”, a spus o altă elevă în clasa a XII-a.

Părinții, emoționați și ei

Zeci de părinți au venit să își susțină copiii în prima zi de școală. Marius a venit în fiecare an să își susțină fiica în prima zi de școală. „Am puțin emoții pentru fiica mea care începe clasa a IX-a pentru că este un nou început. În fiecare an am venit la începerea anului școlar”, a spus Marius Mondoc, părinte.

Rareș a venit să își susțină cei doi copii, aflați în clasele a VII-A, respectiv a VIII-a. „Am emoții ca în fiecare an de începerea anului școlar. Sperăm să fie un an bun cu multe rezultate bune, la fel ca până acum. Le dorim succes în noul an tuturor copiilor”, a spus Rareș Mărginean.