Călători revoltați de șoferii Tursib care vorbesc la telefon. „Își încalcă atribuțiile de a ne ține în siguranță” (video)

Un sibian se arată revoltat după ce a întâmpinat de mai multe ori șoferi Tursib care vorbesc la telefon pe parcursul traseelor. Bărbatul spune că șoferii de autobuz pun în pericol viața pasagerilor, fiind mai atenție la conversație decât la drum.

Andrei este unul dintre sibienii care se arată nemulțumit de modul în care șoferii Tursib își tratează pasagerii. „Vorbesc la telefon și frânează brusc”, spune sibianul. Mai mult, în decursul zilei de luni, pasagerul susține că a fost amenințat de către unul dintre șoferi, după ce l-a filmat vorbind la telefon.

„Circulând cu autobuzul, am pățit în repetate rânduri să observ că șoferii își încalcă atribuțiile de a ne ține în siguranță, folosind telefonul mobil. Am făcut sesizări la Tursib. Luni, pe aceeași rută s-a întâmplat din nou, moment în care am decis să filmez și în timp ce filmam șoferul a bruscat autobuzul. După ce am coborât, a deschis ușa m-a amenințat. Mi-a zis că și el locuiește în cartierul unde locuiesc eu pe un ton de amenințare. Eu am sunat la 112 și am precizat că nu este o urgență, dar să trimită echipaj pentru că am fost amenințat, moment în care m-am dus în fața autobuzului să-i zic să nu plece pentru că am chemat poliția, iar el a bruscat autobuzul spre mine. Până la sosirea poliției a mai ținut să mai amenințe, chiar cu o postură de bătaie cu pumnii ridicații la mine pentru că am filmat”, a spus sibianul.

Andrei spune că nu este prima dată când observă că un șofer Tursib vorbește la telefon în timpul serviciului, aceeași situație repetându-se și în data de 1 septembrie. Din acest motiv, sibianul a făcut mai multe sesizări la firma de transport din Sibiu cu privire la acest aspect. La unele dintre ele a primit un răspuns prin care i se promite că vor fi luate măsuri în privința șoferilor care folosesc telefonul în timpul serviciului.

„Conducătorul auto va fi convocat la o discuţie şi va fi reinstruit cu privire la interdicţia prevăzută de legislația rutieră de a utiliza telefonul mobil fără dispozitiv „Hands Free”.

În ceea ce privește a doua situație semnalată s-au făcut verificări audio în urma cărora s-a observat că atitudinea angajatului nostru a fost total neprofesionistă. Astfel, s-a decis ca acesta să fie atenționat şi reinstruit cu privire la păstrarea unei atitudini adecvate în relația cu publicul călător și totodată cu privire la obligativitatea respectării atribuţilor din fişa postului.

Activitatea ambilor angajați va fi monitorizată în continuare, iar în situația în care vor mai exista abateri, se vor lua măsurile administrative care se impun. Ne cerem scuze în numele companiei și în numele angajaţilor noştri pentru neplăcerile cauzate și vă asigurăm că luăm măsurile corective care se impun în astfel de situații”, se arată în răspunsul reprezentanților Tursib transmis sibianului.