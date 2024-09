Școlarii din Șelimbăr au primit ghiozdane cu rechizite în prima zi de școală. Primarul Marius Grecu: "Acest program continuă"

Fiecare copil care frecventează școlile și grădinițele din comuna Șelimbăr a primit din partea administrației locale un ghiozdan cu rechizite – ”Back to school”, luni, 9 septembrie, în prima zi de școală.

Programul continuă, așadar, și în acest an, iar primarul comunei, Marius Grecu, spune că an de an acest obicei va continua pentru că educația este unul din pilonii centrali ai administrației de aici.

”Sunt 1.278 de ghiozdane achiziționate, iar întreaga valoare a obiectelor cu care îi așteptăm pe copii în prima zi de școală se ridică la 158.000 lei fără TVA. Așa cum am promis, acest program continuă ca un sprijin pentru bună desfășurare a actului educațional. Ne-am asumat asta, vom continua și în anii viitori, ne ținem de ce am promis”, a transmis primarul Marius Grecu.

Rechizitele au fost pregătite pe fiecare bancă, astfel că fiecare elev a putut primi cadoul din partea comunității.