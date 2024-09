Sibianul Daniel Bucur, campion balcanic cu naționala de echitație: ”Una din cele mai importante medalii ale carierei”

Sportivii de la Team Bucur au revenit la Sibiu cu medalii prețioase de la Campionatele Balcanice de echitație din Turcia.

Ssportivii sibieni au trăit momente memorabile la Istanbul, la Campionatele Balcanice de echitație. Cea mai importantă medalie a venit le echipe, seniori, în proba de sărituri peste obstacole. Cu Daniel Bucur în echipă, naționala de echitație a cucerit medalia de aur.

”Pentru mine aceasta aa fost una dintre cele mai importante medalii din carieră. A fost o Balcaniadă reușită, noi românii am cam dominat la seniori, doar la juniori nu am fost pe primele locuri. La seniori am punctat la probele importante, unde era mai greu” a subliniat Daniel Bucur.

O altă sportivă de la Team Bucur, Laura Yara Rus și căluțul Landino au devenit Campioni Balcanici la individual, categoria amazoane, iar în Finala de Grand Prix s-au clasat pe poziția a 2-a.

Celia Chiriac a dat dovadă de maturitate după doar un an și jumătate de muncă și s-a situat pe locul 3 cu echipa de copii la Campionatul Balcanic.

În proba individuală de cai tineri, Ionel Bucur & Casinia GZ au fost câștigători, în timp ce Daniel Bucur & Air King jr. s-au clasat pe locul 3. Ionel Bucur & Casinia GZ s-au clasat pe poziția secundă în proba dedicată cailor tineri.

Ramona Bucur & Cupido G au ocupat locul 3 la amazoanele care au reprezentat România. Pentru CSM Sibiu urmează Campionatele Naționale, acolo unde merg Ionel Bucur, Daniel Bucur și Alex Tăbuică.