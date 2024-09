Buget mult redus pentru CSU Sibiu. Este la jumătate față de cel de anul trecut (video)

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu abordează noul sezon al Ligii Naționale cu un buget drastic redus față de cel din anul anterior, fapt care a condus la plecarea jucătorilor care au evoluat în sezonul 2023-2024.

CSU Sibiu va ataca sezonul viitor cu un buget de circa 800 mii euro, unul mult redus față de cel anticipat pentru sezonul precedent. Noua președintă a Consiliului de Administrație al clubului, prof. dr. Mihaela Herciu nu vrea să se mai repete situația din urmă cu un an, după ce echipa a serbat medalia de bronz. Atunci, prelungirea contractelor de activitate sportivă a jucătorilor s-a făcut pe sume considerabil mai mari, ceea ce a dus ulterior la un minus financiar.

”Bugetul pe care îl are echipa la dispoziție este undeva la mai mult un pic de jumătate față de bugetul din anul anterior, tocmai pe ideea de a merge pe certitudini, decât pe incertitudini. Încercăm să construim, pe măsură ce putem aduce sponsori lângă noi, într-o viziune ideală ar mai fi nevoie de mulți bani pe care să îi atragem din sponsorizări pentru a crea o echipă mai puternică. Bugetul total este undeva la nivelul de 4 milioane de lei, contribuția Universității este de 1,6 milioane lei pe tot acest an, la care se adaugă și potențialii 2 milioane de lei de la Primărie. Universitatea pune la dispoziție cazare pentru anumiți jucători prin Căminul Academica, fără niciun cost, iar pentru juniori le oferim masă la cantină, mai ales celor care nu sunt din cămin, plus microbuze la diverse competiții. La rectificarea bugetară pe care sperăm să o avem în septembrie, ne așteptăm să primim din partea Ministerului niște resurse fianaciare în plus. Cu siguranță, până la finalul exercițiului financiar vom aloca niște resurse suplimentare pentru club” a anunțat prof. dr. Mihaela Herciu, președinta Consiliului de Administrație al clubului.

Trei surse mari de finanțare

Directorul CSU, Horațiu Floca a explicat cele trei surse de finanțare ale echipei de seniori. ”Bugetul proiectului CSU Sibiu înseamnă trei surse mari de finanțare, una este subvenția de la Ministerul Educației, care vine prin Universitatea Lucian Blaga, a doua o reprezintă finanțările nerambursabile de la autoritățile locale prin Primărie și Consiliul Județean și a treia sunt veniturile proprii atrase sub formă de sponsorizări, reclame publicitare, parte de ticketing, donații. În ultimii 6-7 ani, sumele atrase din mediul privat au fost 2-300 mii de euro pe sezon, asta înseamnă cam o treime din bugetul echipei. Tot timpul ne-am învârtit între 800.000 și 1.000.000 de euro ca buget. Așa este și anul acesta, cu 4 milioane de lei, o treime vin de la minister, o treime de la autoritățile locale, o treime banii atrași” a anunțat directorul CSU Sibiu.

Sponsorii de anul trecut au rămas alături de CSU

Horațiu Floca spune că, în acest moment, mediul de afaceri este oscilant, fapt care se resimte și în finanțările atrase de CSU. ”Au fost ani mai buni înainte de pandemie, dar virusul a lovit companiile, ne-a lovit și pe noi. A început să crească partea economică a Sibiului, am simțit că banii atrași au fost mai mulți. Acum este o mare lipsă de predictibilitate, foarte multe companii stau și analizează, dar suntem bucuroși că majoritatea companiilor care au fost lângă noi sezonul trecut au rămas, pe aceleași valori sau chiar mai mult. Au venit și companii noi, a revenit Compa, care a fost când am câștigat Cupa României. Toate companiile au făcut eforturi ne-au demonstrat că, deși este un mediu de afaceri oscilant, cred în CSU Sibiu și au rămas lângă noi” a mai declarat conducătorul clubului sibian.