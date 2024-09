Căpitanul CSU Sibiu a găsit marele minus al echipei. ”Se vede la fiecare antrenament și joc” (video)

Căpitanul CSU Sibiu, Mirel Dragoste (29 ani) a fost singurul senior din lotul din sezonul trecut care a rămas la echipa de pe malul Cibinului.

Dragoste va petrece al patrulea sezon consecutiv în galben-albastru și în total va fi la al șaptelea sezon pe care îl bifează la Sibiu. Are 304 meciuri în Liga Națională, dintre care 221 pentru BC CSU Sibiu. În cariera sa, conducătorul de joc a mai evoluat pentru U BT Cluj-Napoca, Gaz Metan Mediaș și SCM Timișoara.

Mirel Dragoste se așteaptă la un sezon foarte dificil, mai ales că au părăsit echipa mulți jucători de valoare. ”Am fost aici și când am avut o echipă foarte puternică, când s-a luat locul 2, s-a câștigat Cupa, dar și acum când suntem la începutul unui sezon foarte dificil. Am știut asta din vară, când am acceptat să rămân aici, la echipă, alături de antrenorul nostru. Îmi pare rău că nu avem în echipă mulți jucători din anii trecuți, cu care era conexiunea mult mai puternică, acum avem o echipă foarte tânără și asta se vede în fiecare zi la antrenament, dar și la toate jocurile amicale pe care le-am avut” a subliniat internaționalul român.

”Atitudine și să pui inimă”

Mirel încearcă să își capaciteze colegii străini și să le explice spiritul CSU Sibiu, cel care a fost decisiv în atâtea jocuri echilibrate. ”Stăm cu băieții și discutăm despre toate chestiile acestea, încerc să le explic tot ce se întâmplă aici la Sibiu, unde cel mai important este baschetul, dar imediat lângă, ca un cuplu este atitudinea și să pui inimă pentru echipă și pentru suporteri și pentru toată lumea care vine să ne vadă în sală. Este o lecție pe care noi, ca echipă, trebuie să o învățăm anul acesta, pentru că ne cam lipsește, se vede foarte mult lipsa experienței în unele cazuri, încercăm să ne adaptăm condițiilor, sper să se prindă ceva. Nu va fi deloc ușor, va fi foarte greu, noi suntem aici ca să luptăm” a declarat Dragoste.

”La Sibiu, doar așa vor fi rezultate”

Liderul galben-albaștrilor le cere fanilor să fie în continuare alături de echipă, pentru ca împreună să fie mai puternici în Sala Transilvania. ”Mă bucur că sunt căpitan și în acest an, că mă aflu în această ipostază și sunt liderul echipei, încerc să fac tot posibilul să ajut cât de mult se poate pe toate planurile, dar rog toată comunitatea Sibiului să rămână alături de noi, de echipă, doar împreună putem fi mai puternici. Știm ce rezultate bune am avut în trecut, știm anul acesta că nu va fi ușor, dar putem să facem să fie bine, asta ne dorim, nimeni nu își dorește să piardă, ne dorim să fim în vârful clasamentului ca de fiecare dată, toate acestea se pot face doar împreună. La Sibiu, doar așa vor exista rezultate, pe drumuri diferite sigur nu se poate. Noi vom da totul, promit asta pentru toți jucătorii, o să înceapă și ei să creadă asta și o să vadă” a mai afirmat Mirel Dragoste.