CSU și-a fixat obiectivul pentru noul sezon. Directorul Floca: ”Tot timpul Sibiul a fost obișnuit cu acest target” (video)

Cu o echipă schimbată din temelii în această vară, CSU Sibiu își propune, ca la startul fiecărui sezon, să intre în play-off-ul Ligii Naționale de baschet masculin.

CSU nu este cu siguranță printre favoritele la medalii în sezonul viitor, unde U Cluj nu va avea rivală la câștigarea titlului, în timp ce CSM Oradea, SCM Pitești sau CSO Voluntari visează la medaliile de argint și bronz, având bugete și loturi puternice. Cu un buget mult redus, cu o echipă tânără și complet nouă, așteptările fanilor trebuie să scadă, iar pentru echipa sibiană intrarea în Top 8 ar fi o performanță.

Directorul CSU Sibiu, Horațiu Floca anunță că primul obiectiv este intrarea în play-off-ul Ligii Naționale, după care se poate întâmpla orice.

”Oricare sportiv care intră pe teren dorește să câștige, orice management dorește să asigure condiții cât mai bune sportivilor, staff-ului tehnic, care să performeze la un nivel cât mai înalt. Din sport fac parte și victoriile dar și înfrângerile. Ca în fiecare an, noi ne dorim să fim cât mai sus. Preferăm să o luăm treptat, un prim obiectiv ar fi să intrăm în play-off, este un target cu care tot timpul Sibiul a fost obișnuit cu el și vom încerca să asigurăm toate condițiile ca să putem ajunge acolo. De acolo, se poate întâmpla orice, anul trecut am fost la un meci de semifinală, acum 2 ani am fost locul 3. Primul obiectiv pe linie sportivă trebuie să fie lupta pentru intrarea în play-off a echipei de seniori” a concuzionat Horațiu Floca într-o conferință de presă susținută la sediul ULBS.

”Nu va fi doar lapte și miere”

Oficialul clubului sibian se așteaptă în decursul unui sezon și la momente mai dificile, care pot surveni în urma unei serii negative de rezultate.

”Managementul clubului are și alte obiective extrasportive, cum ar fi cel al unei stabilități financiare, de o mai mare implicare în comunitate, de asigurare a unei vizibilități a clubului, a partenerilor, de a strânge lângă noi pe toți cei care cred în proiectul CSU Sibiu, de a crea emulația necesară pentru a putea susține performanța. Toți cei care vor intra pe teren cât și staff-ul tehnic vor face tot ce le stă în puteri ca să fie cât mai sus, sportul ne-a învățat că și înfrângerile trebuie asumate și digerate. Sigur nu va fi totul lapte și miere, vom avea parte și de momente mai bune, dar și mai puțin bune, dar vom încerca să trecem împreună peste ele” a mai spus conducătorul de la CSU Sibiu.