Prorectorul ULBS Andrei Terian a revenit în funcție după ce și-a dat demisia în urmă cu două săptămâni

Andrei Terian este în continuare prorectorul Universității Lucian Blaga. Acesta a demisionat din motive personale însă, după doar câteva zile, a revenit în funcție.

Rectorul ULBS Sorin Radu a explicat joi, în cadrul unei conferințe de presă, care a fost situația cu Andrei Terian, prorectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru cercetare, inovare și internaționalizare. Prorectorul a demisionat la începutul lunii septembrie din motive personale, însă după nici două săptămâni acesta revenit în funcție.

„Domnul prorector Terian și-a retras luni demisia motivată cu chestiuni personale. Nu am considerat ca trebuia să dau un comunicat pentru că nu am considerat că trebuie să fie o informație publică. A avut niște probleme personale, am fost alături de el și colaborăm pe mai departe, este în funcție. Luni am avut această discuție. Lucrurile s-au calibrat și este și a fost tot timpul în funcție. Demisia pe care și-a dat-o preț de câteva zile nu i-a luat atribuțiile, iar acum suntem exact cum am fost înainte și am credința că va depăși toate problemele personale”, a spus dr. rector Sorin Radu.

Andrei Terian este prorector din 2020, același an în care Sorin Radu a preluat primul mandat de rector.

