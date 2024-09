ULBS preia total frâiele echipei CSU. Rector: “Este inima Sibiului” (video foto)

Conducerea echipei de baschet CSU Sibiu a susținut o conferință de presă la sediul Universității Lucian Blaga, sub tutela căreia se află de la începutul acestui an.

Rectorul ULBS Sibiu, prof. univ. dr. Sorin Radu a explicat mai întâi procedura prin care clubul BC CSU Sibiu a fost preluat de către Universitate.

”Totul a început cu cererea BC CSU, de a fi integrat în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Acest club a fost la origine și apoi mulți ani după înființare un club universitar. Apoi, încurajările primite din partea Ministerului Educației, de a prelua CSU Sibiu, pentru că la nivelul ministerului și Guvernului s-a discutat consistent ce se va întâmpla cu cluburile sportive universitare în contexul măsurilor de austeritate ce aveau să fie legiferate la nivelul anului 2023. Pasul următor, după ce am înțeles cum se integrează în strategie de dezvoltare a ULBS, memoriul pe care l-am întocmit a fost susținut în cadrul Consiliului de Administrație al ULBS, unde a fost adoptat cu unanimitate, apoi a fost votat în ședința de Senat din septembrie 2023 tot în unanimitate, organigrama Universității modificându-se în acel moment și CSU intrând ca structură subordonată direct rectorului Universității. A urmat apoi ordinul Ministrului Educației, în decembrie 2023, prin care se valida hotărârea de Senat, în care se preciza că de la 1 ianuarie CSU Sibiu devine structură componentă a ULBS” a declarat rectorul Sorin Radu.

Prof. Mihaela Herciu, președinte al Consilului de Administrație al clubului

Rectorul ULBS a explicat și numirea prof. Mihaela Herciu în postura de președinte al Consiliului de Administrație al clubului de baschet masculin.

”În lunie ianuarie-martie am fost preocupați de elaborarea și adaptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al clubului, document care este public, apoi de numirea Consiliului de Administrație, îl cunoașteți, este unul suplu, format din oameni care am considerat că sunt direct implicați în viața clubului și care sunt capabili să găsească resursele finaciare necesare pentru organizarea și funcționarea clubului. Am numit-o pe profesoara Mihaela Herciu ca în calitate de președinte a CA. Argumentele sunt că trebuia să găsesc un om potrivit cu care să pot lucra și în care să am toată încrederea, apoi trebuie să fie om care să aibă experiență și expertiză managerială și care să aibă cunoștințe profunde în zona economică, contabil-financiară, pentru că are și acest rol.”

CSU funcționează ca ordonator terțiar de credite

Prof. dr. Sorin Radu a detaliat și modalitatea de funcționare a CSU Sibiu după ce a fost preluat de ULBS. ”În acest moment, CSU Sibiu este ordonator terțiar de credite, în subordinea directă a rectorului. Cum funcționează? În contractul instituițional pe care rectorul îl semnează cu Ministerul Educației, de la 1 ianuarie a apărut o structură nouă care este bugetată separat, pe indicatori de calitate, acest buget este în directa responsabilitate a rectorului, dar care are obligația să defalce partea de buget către CSU. Am preluat clubul după ce am încheiat o misiune de audit, făcută de experți, s-a încheiat cu bine, inclusiv la entitățile cu care clubul colabora de mulți ani, Asociația ABC și Asociația Andu CSU.”

Sportul unește comunitatea

Rectorul ULBS a detaliat și motivația Universității de a se implica în baschetul sibian. ”Sunt mai multe argumente, primul că CSU a apărut ca o structură universitară în 1971. Acest club universitar a continuat să funcționeze și când diferiții rectori care au condus Universitatea au permis prin semnătură ca această structură să intre în asocieri de tip privat. Din 2023, clubul s-a întors către Universitate, s-a deschis ușa ULBS către o parte componentă a ei, care vreme de mai mulți ani nu a fost în casa ei. Noi credem cu tărie că sportul reprezintă liantul care unește această comunitate și care poate aduna împreună autorități locale, autorități publice, companii private, firme private mari și mici, asociații sportive, părinți, copii. Universitatea leagă împreună toate aceste lucruri. Noi credem că educația are o componentă esențială care înseamnă sportul, iar el face parte din această componentă. În plus, ULBS susține performanța, inclusiv cea sportivă. Nu în ultimul rând, am gândit proiectul Arenei Universitare, care să închidă această buclă, a rolului pe care Universitatea vrea să îl joace în spațiul comunității, conectând partea de educație cu cea de mișcare sportivă. Arena urmează să fie construită ca parte a acestui proiect comunitar, roul ei este esențial ca să putem sprijini dezvoltarea sportului. Suntem sigura Universitate care susținem un club sportiv universitar în Liga Națională de baschet. Baschetul este cel mai iubit sport la Sibiu, CSU este cea mai iubită echipă. CSU este inima Sibiului și are nevoie de sprijinul comunității.”