Andreea Bălan despre relația cu sibianul Victor Cornea: ”Oriunde merg, el plătește tot”

Artista Andreea Bălan a vorbit despre relația sa cu tenismenul Victor Cornea și a anunțat că sibianul este primul bărbat bogat din viața sa.

Îndrăgita cântăreață Andreea Bălan (40 ani) se iubește de mai bine de un an cu jucătorul de tenis Victor Cornea (31 ani). Andreea a subliniat că și aspectul financiar este unul important, sibianul fiind primul bărbat bogat din viața ei.

„Trebuie să existe admirație și respect într-o relație. Poate de aceea nu au funcționat în trecut, pentru că nu existau. Într-o relație anterioară, cumva am dat bani și la un moment dat mi-am pierdut respectul ca femeie. Nu am avut niciodată banii la comun cu Victor. Banii mei sunt banii mei și banii lui sunt banii lui. Eu nu prea am avut bărbați bogați, Victor este singurul bărbat bogat cu care eu am fost”, a spus artista în podcastul lui Bursucu.

”Victor câștigă mai mult decât mine”

Artista a subliniat că Victor Cornea plătește întotdeauna când cei doi sunt împreună, fapt care a creat un echilibru. ”Este un dezavantaj pentru bărbat dacă câștigă mai puțin decât femeia, el o simte inconștient, mi s-a întâmplat asta în toate relațiile anterioare. Eu nu întreb niciodată ce face cu banii lui. El face ce își dorește și eu la fel. În trecut, eu am susținut casa, am susținut tot. Tot timpul m-am simțit bărbat și abia târziu am înțeles că e greșit și a trebuit să îmi echilibrez masculinitatea asta și să redevin femeie, așa cum m-am născut. Eu când merg cu el nu plătesc nimic nicăieri, niciodată. Este bărbat adevărat și câștigă mai mult decât mine, sunt cu adevărat femeie, sunt echilibrată și relaxată, orinde merg nu am nicio grijă financiară, de la avioane, hoteluri, vacanțe, oriunde merg, el se ocupă de tot” a mai spus Andreea Bălan.

CITEȘTE ȘI: Sibianul Victor Cornea va juca în meciul de dublu contra Chinei la Cupa Davis. ”Putem spera curând la Grupa Mondială”

”Parcă îl cunosc dintr-o altă viață”

Nu a existat nicio ceartă între cei doi îndrăgostiți, deși a trecut mai bine de un an de relație. ”Nu m-am certat niciodată cu Victor, este cea mai liniștită relație trăită vreodată, totul mi se părea ireal de bine, totul curge atât de lin. M-am îndrăgostit de el pe telefon și când l-am văzut a fost wow, mi-a scris pe instagram, nu știam cine este, am intrat pe profilul lui și am văzut că e sportiv de performanță, aici m-a cucerit. Mă văzuse într-o seară într-un club și îi plăcuse mult de mine, nu a avut curaj să mă abordeze, a făcut-o șase luni mai târziu de la Roland Garros, mă suna zilnic de acolo. M-a impresionat tare că s-a urcat în avion și a venit să mă vadă, prima întâlnire a durat 12 ore și a fost superbă, m-a dus la un restaurant foarte frumos. A doua zi l-am dus la aeroport, m-a sunat zilnic din Germania, apoi mi-a luat avion și m-am dus la Stuttgart, de acolo relația a început și a curs firesc. Am renunțat la multe concerte pentru el, dacă pierde nu mai vrea să stea acolo. Mi-aș dori mult să câștige un turneu major, își dorește să ajungă cât mai sus. Eu când sunt cu el la turnee uit complet cine sunt, sunt doar iubita lui trup și suflet și îl susțin. Acum se pregătește pentru Australia. La început, când mergeam la turnee, nu prea știam regulile jocului, așteptam întâi să apară punctul pe tabelă, apoi aplaudam, să nu mă fac de rușine, Victor a avut răbdare să mă învețe.”

”Nu îmi e teamă de diferența de vârstă”

Diferența de vârstă nu reprezintă un impediment. ”Nu îmi e teamă de diferența de vârstă, deși este una considerabilă, noi suntem amândoi treziți spiritual, ne iubim dincolo de corpuri, cred că sunt cu el din alte timpuri. La prima întâlnire aveam impresia că îl cunosc din altă viață, totul era atât de familiar, eram atât de compatibili, noi semănăm și fizic. Cred că a trebuit să trec prin atâtea experiențe neplăcute ca eu să învăț să țin această relație, să pot să fiu în ea și să pot să îl apreciez pe el, să balansez și să fiu cu adevărat femeie” a povestit Andreea la podcastul lui Bursucu.

Tenismenul sibian a vorbit și el public zilele trecute despre relația cu artista. ”Mă bucur să o am alături de mine la meciuri și turnee pe Andreea, de câte ori îi permite și ei programul. A fost alături de mine și la Como, a fost un privilegiu fenomenal să o am alături toată săptămâna, îmi dă multă energie, îmi dă motivație să joc și mai bine și cu siguranță va veni și ea la Craiova” a anunțat Victor Cornea la Digi Sport.