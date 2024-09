Cazurile de tensiuni și incertitudini de la Școala din Cristian și Colegiul „Octavian Goga”. Psihologii explică de ce s-a ajuns în aceste situații

Începutul anului școlar în Sibiu aduce o serie de provocări emoționale pentru elevi şi părinți. Din prima săptămână de şcoală au intervenit schimbări neprevăzute şi lipsă de claritate în procedurile administrative.

Efectul este resimțit puternic de către elevii și părinții din județul Sibiu. În special, în cazul Școlii din Cristian și al Colegiului Național „Octavian Goga”. Incertitudinile legate de repartizări, transferuri și trecerea la învățământ online au amplificat anxietatea generală.

Repartizarea elevilor și lipsa de transparență: cazul Școlii din Cristian

Anxietatea elevilor de la Școala din Cristian a fost creată de repartizarea a elevilor în clase și regulile pentru transferuri. Roxana Pozdîrcă, psiholog practician în supervizare, specializat în Psihologie Clinică, explică: „Dacă procesul de repartizare în clase nu este transparent și nu există un algoritm verificabil, părinții și copiii pot simți că nu au control sau informații clare despre situația lor”. Acest sentiment de incertitudine a fost amplificat de acuzațiile de favoritism și discriminare, ridicate de un grup de părinți. Aceştia susțin că elevii au fost repartizați pe criterii sociale și economice neoficiale.

Problemele de repartizare și lipsa de claritate au dus la escaladarea tensiunilor între părinți și conducerea școlii. Acest lucru a adăugat stres emoțional asupra elevilor. Roxana Pozdîrcă subliniază că, pentru a reduce această anxietate, „proceduri clare și accesibile pentru verificarea și înțelegerea repartizării pot reduce incertitudinea”. Aceasta ar fi o soluție viabilă pentru a preveni astfel de situații pe viitor, prin asigurarea unei comunicări transparente între școală și familii.

Învățământul online neașteptat: Colegiul Național „Octavian Goga”

În cazul Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu, anxietatea elevilor și părinților a fost amplificată de anunțul de ultim moment privind trecerea la învățământ online. Acest lucru s-a întâmplat din cauza lucrărilor de renovare nefinalizate. „Anunțul de ultim moment despre trecerea la învățământul online a creat anxietate suplimentară. Părinții se confruntă cu provocări logistice legate de organizarea timpului, asigurarea echipamentului necesar și adaptarea la un nou mod de învățare”, explică psihologul.

Părinții au încercat să contribuie la accelerarea procesului de renovare. Aceştia s-au oferit să ajute la curățenie. Cu toate acestea, incertitudinea legată de revenirea elevilor în clase a rămas o sursă de stres. În plus, dificultățile legate de logistică și echipamente tehnologice, necesare pentru învățământul online, au adus o presiune suplimentară asupra familiilor. Mulţi părinţi au fost nevoiți să-și reorganizeze complet viața pentru a sprijini educația copiilor lor de acasă.

Reducerea anxietăţii în astfel de situații

Pentru a preveni și gestiona mai bine anxietatea provocată de astfel de circumstanțe, Roxana Pozdîrcă propune o serie de soluții. În primul rând, „școlile ar trebui să comunice clar și din timp despre proceduri, regulamente și eventualele schimbări”, oferind părinților și elevilor informații necesare pentru a se adapta fără stres suplimentar.

În plus, pentru gestionarea anxietății, Roxana Pozdîrcă propune soluții precum o comunicare clară și din timp din partea școlilor cu privire la proceduri și eventualele schimbări, astfel încât elevii și părinții să poată face față acestor situații fără stres suplimentar. „În anul 2023 am făcut, sub forma de voluntariat, 15 workshopuri cu adolescenții, în liceele sibiene”, adaugă psihologul.

De asemenea, sprijinul pentru învățământul online este esențial. Psihologul sugerează că școlile ar trebui să ofere „resurse și ghiduri pentru părinți și elevi, inclusiv instruire pentru utilizarea tehnologiei necesare și soluționarea problemelor tehnice”. În plus, crearea unor canale de comunicare directe între școală și părinți poate ajuta la rezolvarea rapidă a problemelor care apar.

Un alt aspect esențial pentru gestionarea anxietății este suportul emoțional. Roxana Pozdîrcă subliniază importanța resurselor pentru gestionarea stresului și anxietății. Una dintre acestea ar fi consilierea și grupurile de suport: „Atât părinții, cât și copiii ar beneficia de resurse pentru gestionarea stresului și anxietății, inclusiv consiliere și grupuri de suport care să ajute în adaptarea la noile circumstanțe”.

Fie că este vorba despre lipsa de transparență în repartizarea elevilor la Școala din Cristian sau despre trecerea bruscă la învățământul online la Colegiul Național „Octavian Goga”, începutul anului școlar poate deveni o sursă majoră de anxietate. Comunicarea clară, procedurile transparente și sprijinul emoțional pot contribui la reducerea incertitudinilor și la o adaptare mai ușoară la noile circumstanțe.