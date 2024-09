Dezinsecție de căpușe la Sibiu între 18-30 septembrie 2024

Primăria Municipiului Sibiu prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, str. Eroilor, nr. 2bis, județul Hunedoara (telefon 0254 224 080), vă aduce la cunoștință următoarele:

În perioada 18-30.09.2024, se vor desfășura lucrări de DEZINSECTIE

(combatere căpușe), pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu. Insecticidul

utilizat în cadrul lucrarilor este Deltatim Plus in concentratie de 500 ml/Ha,

insecticidul este avizat de către Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de

Produse Biocide.

Mentionam ca in cadrul acestor lucrari vor fi efectuate tratamente inclusiv

la curtile exterioare ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Sibiu.

Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii sunt

rugati să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat.

In cazul conditiilor meteo nefavorabile termenul de executare a

lucrarilor va fi prelungit/decalat.