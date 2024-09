Tradiție și inovație. Povestea Cristinei, tânăra care a deschis primul atelier de olărit din Sibiu (foto, video)

Artiștii redau viață Sibiului, făcându-l cunoscut peste hotare ca fiind un oraș cultural și plin de viață. Cristina, cunoscută în comunitatea sibiană și sub numele Cristina Balerina, a pus bazele celei mai noi afaceri din oraș, care aduce un obicei vechi într-un cadru modern și plin de viață.

Olăritul este un meșteșug care ne trimite cu gândul la tradițional, la o artă străveche care în mai multe zone din România este păstrată cu sfințenie. Cristina creează cu propriile mâini obiecte delicate din lut, care prind viață odată ce sunt folosite cu drag de cumpărători. Arta modelării lutului este adusă acum în Sibiu, la doi pași de Centrul Istoric. Într-un spațiu modern, acum turiștii și sibienii sunt așteptați să învețe tainele unuia dintre cele mai vechi meșteșuguri.

Vorbitoare de limbă germană și absolventă a Facultății de Limbi Străine, Cristina a lucrat în corporații unde câștigul nu întârzia să apară. Însă, în urmă cu patru ani a simțit că se află la un moment în viață în care job-ul pe care îl făcea nu o mai satisfăcea, așadar a ales să urmeze un alt drum în viață, cel în care olăritul capătă un rol principal.

Cum a luat viață primul atelier de olărit din Sibiu

În perioada pandemiei când avea mai mult timp liber, Cristina a început să cocheteze cu modelarea lutului. Acum, după o experiență considerabilă în lucrul cu lutului, a deschis singurul atelier de olărit din Sibiu unde oricine este așteptat să învețe cum se fac obiectele din argilă.

„Inițial am presupus că o să îmi placă foarte tare să lucrez în lut și să vând obiecte ceramice și am ajuns în punctul aceasta. Mă întrebau foarte mulți clienți de-ai mei și cunoștințe dacă nu ar putea să vină la mine la atelier pentru a modela lut și am zis că în atelierul meu de acasă nu aveam posibilitatea aceasta, având doar 11 metri pătrați și mereu i-am refuzat. Apoi ideea a început să prindă aripi și în mintea mea și să o și văd posibilă. Mi s-a părut și că este plină de provocări, dar când îți elimini blocajele totul vine de la sine. Am găsit destul de ușor spațiul”, povestește sibianca.

Idee văzută în Occident, implementată la Sibiu

Cristina povestește că a avut mai multe dubii în ceea ce privește spațiul ales pentru atelier, însă a pus în balanță mai multe aspecte și a realizat că, de fapt, locul de pe 9 Mai, este perfect pentru ceea ce își dorește să facă.

În călătoriile ei, sibianca a văzut artiști care lucrau sub ochii trecătorilor, iar această experiență a vrut să fie redată și la Sibiu. „După aceea am stat pe gânduri pentru că nu eram foarte sigură. Tot timpul speram la un spațiu mare. Mi se părea că trebuie să fie multă lume și să facem o grămadă de activități. Ulterior, mi-am dat seama că acesta deja avea curent trifazic și pentru mine era un mare avantaj pentru că și cuptorul meu este trifazic. Nu m-aș fi dus oriunde în Sibiu, voiam foarte tare în zona Orașului de Jos unde știu că turiștii caută să viziteze și pe lângă centru unde sunt tot felul de artiști, de cafenele și business-uri autohtone. Atunci am sperat să găsesc în zona aceasta și am avut un pic de noroc să găsesc spațiul acesta”, a spus Cristina.

Birocrația, principala provocare

Birocrația rămâne „lupta” fiecărui antreprenor aflat la început de drum. Cristina nu a reprezentat nici ea o excepție, alergatul de la o instituție la alta fiind și pentru ea o provocare. „A trebuit să umblu în toate direcțiile. Am primit într-adevăr atitudine foarte pozitivă, am putut să lucrez cu oamenii și m-au sfătuit foarte bine dar sunt unele procese foarte îngreunate și multe dintre ele inutile, cred eu”, spune tânăra.

Găsirea spațiului și mutarea au fost și ele alte două provocări, însă amenajarea spațiului a fost o provocare frumoasă. „Am avut parte de ajutorul unei prietene bune, Simona Sterca de la Jujube Atelier, care m-a ajutat pe partea de design interior. A fost o bucurie și o provocare pentru că mereu te trezești că mai este nevoie de ceva. Când crezi că ai terminat cu tot ce este mare, încep detaliile care își mai golesc puțin buzunarul. În mare, cu ce am investit în materiale și manopera, am ajuns la undeva la 15.000 de euro”, a spus Cristina.

Sibienii și turiștii, fascinați de atelier

Atelierul de olărit se află pe strada 9 Mai, la doi pași de centrul Sibiului, și se bucură de un geam imens care atrage atenția trecătorilor deoarece, din mers, o pot vedea pe Cristina cum lucrează la roata olarului. „Pentru că fereastra este destul de mare iar eu deja lucrez aici și încerc să mă obișnuiesc cu el, sunt destul de surprinsă că se oprește foarte multă lume. Pe de-o parte se opresc localnicii pentru că o astfel de activitate crește aici lângă ei, dar sunt și foarte mulți turiști. Este o reacție super din partea oamenilor, este peste așteptări”, spune sibianca.

Cum arată un atelier de olărit

Atelierul dispune de trei roți de olar și o masă de lucru pentru cei interesați să modelezi obiecte din lut. Cristina ne-a făcut o mică demonstrație și ne-a făcut inițierea în arta olăritului.

„Prima dată trebuie să decizi dacă vrei să modelezi sau să lucrezi pe roată. În lucrul pe roată ar trebui pregătită o bilă pe care apoi o centrăm. Cu ajutorul apei și exercitând puțină forță aducem lutul în centru. Această etapă este crucială pentru că de asta depinde totul. Dacă nu este centrat, mica descentrare de jos se simte foarte mult sus. A fost și etapa cea mai grea pentru mine de învățat. Mi-a luat vreo trei săptămâni și am acumulat destulă frustrare. A fost singura dacă când m-am gândit să renunț. După ce am depășit etapa aceasta, nu am mai avut provocări chiar așa mari. Am învățat totul pe cont propriu și am avut noroc să găsesc pe internet foarte multe informații”, povestește Cristina.

Cristina spune că cei interesați pot să participe la ateliere de trei sau patru întâlniri, în total de minim opt ore, în care au oportunitatea de a învăța să centreze lutul pe roată și apoi să ridice obiectul din care mai apoi pot face cești, vaze sau alte obiecte. De asemenea, roțile de olărit se pot închiria separat.

Pe Cristina o puteți contacta pe paginile de facebook sau instagram sau direct pe site-ul ei, acolo unde se pot face programări la atelierele de olărit.