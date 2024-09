Ultimele detalii înainte de deplasarea Sibiului la Arad. Măldărășanu nu se poate baza pe doi jucători importanți (video)

FC Hermannstadt joacă luni, de la ora 18.00, la Arad, cu UTA, în etapa a noua a Superligii, iar antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a susținut obișnuita conferință de presă înaintea deplasării.

Sibienii au pierdut toate cele trei jocuri disputate în acest campionat în deplasare și speră să aducă luni primele puncte. În schimb, UTA are patru remize din tot atâtea jocuri disputate acasă și caută primul succes. Se anunță astfel un joc echilibrat, iar antrenorul Marius Măldărășanu își propune ca echipa să continue șirul victoriilor.

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu UTA Arad!

”A fost o pauză binevenită, în care am avut și un amical, am vrut să dau minute tuturor jucătorilor, unii să rămână în ritm, alții să îl capete cât de cât. Jucăm contra UTA, am avut foarte multe ocazii în ultimul lor meci, contra FCSB, au o echipă cu jucători care pot face diferența. Jucăm la Arad, unde știm bine aportul publicului, care în multe momente își împinge echipa de la spate, stadionul are o acustică bună. Noi ne dorim să câștigăm, să legăm rezultate pozitive, ne aducem aminte din sezonele trecute, când am legat rezultate pozitive, am fost sus, în lupta pentru play-off. Am mai jucat la Arad, am și câștigat, am și pierdut, depinde doar de noi, contează forma de moment, micile detalii. Mă bucur că unii băieți au arătat personalitate, m-ar bucura ca toți să o arate, pentru că au calitate. Ne așteptăm la continuitate în rezultatele pozitive, dacă legăm încă o victorie ar fi extraordinar” a anunțat Măldărășanu.

Tehnicianul sibienilor speră ca pauza din weekendul trecut să nu scoată echipa din ritm. ”Atmosfera a fost mereu bună, chiar și atunci când nu erau rezultatele dorite, e adevărat că rezultatele pozitive întrețin o atmosferă bună. Nu vreau să mă gândesc că pauza ne-a scos din formă, cred că a fost o perioadă de pregătire normală, în funcție de rezultatul meciului se pot trage concluzii, dacă a fost sau nu una benefică. Un antrenor are timp puțin mai mult decât într-un ciclu săptămânal să își cunoască noii jucători.”

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

”Va fi concurență normală pe posturi”

Pentru prima dată de la startul acestui sezon, Marius Măldărășanu pare mulțumit de lotul avut la dispoziție. ”Suntem bine, avem un lot destul de echilibrat, îl așteptăm și pe Selimovic și atunci va fi o concurență corectă și normală pe posturi. A venit și Nana, a jucat și el o repriză în amical, cred că două săptămâni se va integra ușor, ușor, este concurență și pe poziția de fundaș lateral, un lucru benefic jucătorilor, asta se va vedea și în jocul echipei. Au mai fost întrebări de la alte echipe despre Murgia, Ianis Stoica, stăteam cu teamă și așteptam să treacă mai repede data de 9 septembrie” a mai declarat Măldărășanu.

De la echipa sibiană nu vor face deplasarea Markovic și Selimovic, care sunt accidentați. Markovic a fost operat de menisc și va reveni probabil în luna ianuarie.