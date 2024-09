Sibianca Diana Toader a întors toate scaunele la ”Vocea României”. Smiley s-a supărat pe Chirilă, dar Irina Rimes le-a suflat-o de sub nas (video)

Diana Toader din Sibiu impresionează la Vocea României și se alătură echipei Irinei Rimes.

Sibiul se mândrește cu un nou talent promițător! Diana Toader, în vârstă de 26 de ani, a captivat juriul la cea mai recentă ediție a emisiunii „Vocea României” cu o interpretare emoționantă a piesei „Are You Gonna Go My Way” de Kelly Clarkson. Tânăra solistă rock, cunoscută din trupa „Onenightstand”, a reușit să atragă atenția tuturor celor patru antrenori.

Tudor Chirilă, primul care a întors scaunul, a apreciat autenticitatea și puterea vocii Dianei, lăudând-o pentru talentul și energia sa. Irina Rimes, care a avut o presimțire că Diana i-ar putea deveni parte din echipa sa, a subliniat potențialul ei extraordinar. Theo Rose a remarcat similitudinea Dianei cu câștigătoarea sezonului trecut, oferind o apreciere sinceră, iar Smiley a recunoscut că a fost dispus să-și folosească butonul de „superblock” pentru a nu pierde această voce unică.

Într-un moment senzațional al emisiunii, Tudor Chirilă a folosit butonul de „superblock” pentru a împiedica echipa lui Smiley să o includă pe Diana, demonstrând cât de valoros consideră talentul ei. Diana a ales să se alăture echipei Irinei Rimes, unde va continua să-și dezvolte cariera muzicală sub îndrumarea uneia dintre cele mai apreciate artiste din România.

Cu o combinație rară de sensibilitate și forță, Diana Toader promite să fie o prezență memorabilă în sezonul 12 al „Vocea României”, și toți ochii sunt acum pe ea în așteptarea următoarelor sale performanțe.