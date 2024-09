Continuă Hermannstadt seria pozitivă pe propriul teren? Urmează duelul cu CFR Cluj 

Hermannstadt are parte de un duel dificil în următoarea etapă din Superliga. La Sibiu vine CFR Cluj, echipa care și-a propus să câștige titlul în acest sezon. Sibienii sunt însă în formă și speră să continue rezultatele bune de pe teren propriu.

Partida dintre Hermannstadt și CFR Cluj va avea loc pe 21 septembrie, de la ora 18:30, și contează pentru etapa a 10-a din Superliga. Putem spune că Hermannstadt simte din plin sprijinul fanilor la meciurile de pe teren propriu, iar cea mai bună dovadă sunt rezultatele înregistrate acasă în această stagiune.

În cele cinci partide de pe teren propriu de până în acest moment, Hermannstadt a înregistrat trei victorii și două rezultate de egalitate. Formația lui Marius Măldărășanu a câștigat ultimele trei partide de acasă, inclusiv un 2-0 împotriva celor de la FCSB. Rezultatele înregistrate de Hermannstadt acasă în acest sezon sunt:

Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-0

Hermannstadt – Unirea Slobozia 1-1

Hermannstadt – FC Botoșani 2-1

Hermannstadt – FCSB 2-0

Hermannstadt – Poli Iași 6-2

În clasamentul meciurilor de pe teren propriu din Superliga, Hermannstadt este pe poziția secundă, cu 11 puncte acumulate. Doar Dinamo stă mai bine. Așadar, Hermannstadt are motive să spere la un rezultat pozitiv contra celor de la CFR Cluj.

Un lucru este cert: Hermannstadt – CFR Cluj este unul dintre cele mai interesante meciuri din etapa a 10-a din Superliga, un duel ce se anunță a fi destul de echilibrat. Conform portalurilor specializate în ponturi pariuri azi, Hermannstadt are cota 3.10 să câștige, egalul are 3.20, iar succesul lui CFR Cluj are 2.25. De la o agenție de pariuri la alta, cotele diferă puțin, însă un lucru e clar – este de așteptat un meci echilibrat.

Hermannstadt a câștigat ultimul meci acasă împotriva lui CFR Cluj

Hermannstadt are amintiri plăcute de la ultimul meci de acasă contra lui CFR Cluj, care a avut loc în noiembrie 2023. Atunci, sibienii s-au impus cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Cristian Neguț, în minutul 61, din pasa lui Daniel Paraschiv. În ultimele 5 meciuri de acasă contra lui CFR Cluj, Hermannstadt are însă un bilanț negativ: 1 victorie, 1 egal și 3 înfrângeri.

Dan Petrescu s-a duelat cu Hermannstadt de 5 ori în carieră și are și el un bilanț pozitiv. A câștigat trei partide, o dată a remizat și o dată a pierdut. Toate aceste meciuri au fost pe banca lui CFR Cluj. Pe Marius Măldărășanu l-a întâlnit de două ori în carieră: o dată a câștigat și o dată a pierdut.

CFR Cluj are un lot cu 5 milioane de euro mai valoros

Conform evaluărilor făcute de Transfermarkt, lotul lui CFR Cluj este mai valoros pe hârtie. Acesta este evaluat la 15,5 milioane de euro, în timp ce cel al lui Hermannstadt este cotat la 10,5 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător de la Hermannstadt este Ianis Stoica. Fostul jucător de la FCSB și U Cluj este cotat la 1,3 milioane de euro. Portarul Cătălin Căbuz are o cotă de piață de 900 de mii de euro, în timp ce atacantul Jovan Markovic, care este accidentat și nu va juca în meciul cu CFR Cluj, este cotat la 850 de mii de euro.

De partea cealaltă, cel mai valoros jucător de la CFR Cluj este atacantul Louis Munteanu. Acesta este cotat la 1,8 milioane de euro. Totuși, cei de la CFR Cluj au plătit peste 2 milioane de euro pentru a-l cumpăra de la Fiorentina, fiind cel mai scump jucător adus în această vară în prima ligă din România.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.