Ludovic Orban candidează pentru Președinția României

Președintele Forța Dreptei Ludovic Orban și-a anunțat luni candidatura pentru funcția de președinte al României.

Forța Dreptei și Partidul Mișcarea Populară au pus bazele unei alianțe liberal-conservatoare pentru a participa împreună la alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an, au anunțat reprezentanții celor două foprmațiuni.

„PMP și partidul Forța Dreptei au decis astăzi în forurile de conducere să pună bazale unei noi alianțe politice. Astăzi se naște o adevărată forță de dreapta formată din PMP și Forța Dreptei, o alianță politică liberal-conservatoare care va intra în bătălia de la alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare”, a spus Eugen Tomac, liderul PMP.

„Am luat decizia de a intra în competiția pentru alegerea președintelui României. Am luat decizia de a candida la funcția de președinte pentru că o consider o obligație morală pe care o am față de cetățenii României și un gest de responsabilitate față de viitorul României”, a declarat Ludovic Orban.