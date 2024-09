Măldărășanu, frustrat după remiza de la Arad. ”Meritam să câștigăm” (video)

După remiza de luni seară de la Arad, cu 1-1 cu UTA, antrenorul celor de la FC Hermannstadt a fost frustrat de rezultat, echipa sa controlând partea secundă a disputei.

Sibienii au adus primul punct din deplasare, 1-1 la Arad, acolo unde jocul l-a mulțumit pe antrenorul Marius Măldărășanu. Chițu a deschis scorul în minutul 55, dar arădenii au egalat din penalty în minutul 65, dictat după eroarea experimentatului V. Găman.

”Prima repriză a fost echilibrată, au avut și ei o bară, și noi una, dar repriza a doua a fost a noastră ca și joc. M-a încântat jocul, i-am felicitat pe băieți, dacă jucăm bine, rezultatele nu au cum să nu apară. E frustrant să primești gol după un corner, eram și în 10 oameni cu Balaure care a simțit o contractură și a trebuit să iasă, a fost penalty, asta a fost. Până atunci am avut multe situații, un joc bun, o dinamică bună, dar am plecat doar cu un punct. Poate sunt subiectiv, dar cred că meritam mai mult. Suntem frustrați, am luat gol dintr-o fază care nu anunța nimic. Sunt mulțumit de joc, asta îmi doresc, până la urmă contează rezultatele poți să joci prost și să mai aduni puncte, dar nouă nu prea ni s-a întâmplat asta în doi ani a Liga 1, a trebuit să muncim mult”, a spus Marius Măldărășanu.

Tehnicianul a subliniat că îl apreciază mult pe Alex Oroian, jolly-jokerul echipei venit în 2021 de la Arad, care joacă și fundaș de bandă, dar și inter. ”Cei de la Sibiu știu bine cât de mult îmi place mie Oro ca jucător, pe lângă calitate tehnică îl consider și un jucător inteligent. L-am băgat fundaș stânga, ne-a ajutat, joacă bandă stângă, bandă dreaptă și inter, datorită calității și inteligenței lui. Poate lui i-a fost mai bine să vină la Sibiu, putea rămâne la Arad și să nu progreseze. Eu sunt mulțumit de el, a venit și Antwui și e concurență, e și Căpușă, pe stânga avem Tiago, care a crescut de la joc la joc. Față de începutul sezonului avem un lot echilibrat și asta se vede, am fost și noi pe ultimul loc, nu mi-a fost nici mie ușor” a mai declarat tehnicianul.