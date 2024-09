Premiile Emmy și-au desemnat câștigătorii. Serialul Shogun, cel mai premiat (video)

„Hacks” a fost desemnat cel mai bun serial de comedie, în timp ce „Shogun” a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic. „Baby Reindeer” a câștigat premiul pentru cel mai bun serial limitat sau antologic. „The Bear” a fost, de asemenea, un mare câștigător, scrie The Hollywood Reporter, citează Mediafax.

Premiile Primetime Emmy 2024 au fost decernate duminică seara, iar Hacks a câștigat surprinzător premiul pentru cel mai bun serial de comedie.

În plus, vedeta serialului, Jean Smart, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie.

Hacks a fost un câștigător surpriză în fața The Bear, care a câștigat anul trecut premiul pentru cel mai bun serial de comedie. Totuși, acesta din urmă a obținut alte patru victorii importante, inclusiv nominalizări pentru actori pentru trei dintre membrii distribuției serialului: Jeremy Allen White (cel mai bun actor principal într-un serial de comedie), Liza Colón-Zayas (cea mai bună actriță în rol secundar, devenind prima latină care câștigă vreodată la această categorie) și Ebon Moss-Bachrach (cel mai bun actor în rol secundar). În plus, Christopher Storer a câștigat premiul pentru cea mai bună regie pentru un serial de comedie pentru acest show.

The Bear a stabilit un nou record pentru cele mai multe victorii într-un singur sezon pentru o comedie, cu 11, depășindu-și propriul număr de anul trecut, când a câștigat 10.

Shogun a adunat patru victorii, inclusiv cea mai bună serie dramatică. În plus, Anna Sawai a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic, în timp ce Hiroyuki Sanada a fost desemnat cel mai bun actor, devenind primul actor japonez care câștigă această categorie. Frederick E.O. Toye a câștigat premiul pentru cea mai bună regie a serialului.

Baby Reindeer a obținut, de asemenea, patru premii, inclusiv cel mai bun serial antologic. Richard Gadd a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial sau film limitat sau antologic și a primit, de asemenea, Emmy-ul pentru scenariui în acest gen. Co-protagonista sa Jessica Gunning a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial sau film limitat sau antologic.

În celelalte categorii de actorie, Elizabeth Debicki a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic pentru The Crown, în timp ce Billy Crudup a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic pentru The Morning Show. Lamorne Morris a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial sau film limitat sau antologic, în timp ce Jodie Foster a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în acest gen pentru True Detective: Night Country.

Last Week Tonight With John Oliver a fost desemnat cel mai bun serial de varietăți cu scenariu, devansând Saturday Night Live, în timp ce The Traitors a detronat eternul câștigător RuPaul’s Drag Race ca cel mai bun program de concurs de realitate. The Daily Show a câștigat Emmy-ul pentru cel mai bun serial de dezbateri.

În categoriile de scriere, Alex Edelman: Just for Us a câștigat pentru cea mai bună emisiune specială de varietăți, în timp ce Will Smith a câștigat pentru munca sa la serialul dramatic Slow Horses.

Steven Zaillian a câștigat premiul pentru cea mai bună regie pentru un serial limitat, un serial antologic sau un film pentru Ripley.

De asemenea, în timpul ceremoniei, Premiul Guvernatorilor i-a fost înmânat lui Greg Berlanti de către Matt Bomer și Joshua Jackson.

Eugene și Dan Levy au fost gazdele celei de-a 76-a festivități anuale, care au fost transmise în direct pe ABC de la Peacock Theater din Los Angeles.

Premiile Primetime Emmy au fost decernate la o săptămână după ce au fost decernate premiile Creative Arts Emmy.

Înaintea ceremoniilor, Shogun a condus nominalizările și, de asemenea, a condus ceremoniile Creative Arts săptămâna trecută cu 14 victorii. Alte nominalizări de top includ The Bear, Only Murders in the Building, True Detective: Night Country și The Crown.