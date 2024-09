Topul celor mai scumpe imobile din Sibiu: 7 din ele costă peste 1 milion de euro fiecare

În ultimii ani, cererea pentru proprietăți premium a crescut semnificativ la nivel local, astfel că vilele moderne și conacele cu terenuri extinse și facilități de lux atrag după sine prețuri exorbitante.

Șapte proprietăți de peste 1 milion de euro

În prezent, există 7 proprietăți în municipiul Sibiu cu prețuri de vânzare ce depășesc 1 milion de euro. Fie că vorbim despre vile istorice, complet restaurate sau despre case ultramoderne, site-urile de anunțuri imobiliare arată o creștere a interesului pentru astfel de proprietăți.

1.000.000 de euro costă o casă cu 4 camere din cartierul Trei Stejari. Aceasta are un teren de 1024 de metri pătrați și este dispusă pe 3 nivele (parter, etaj și mansardă).

Pentru 1.050.000 de euro se vinde o pensiune la cheie în cartierul Vasile Aaron. Aceasta dispune de 13 camere cu baie proprie și o suprafață utilă de 229 de metri pătrați.

O vilă la un preț ascendent se regăsește pe strada Octavian Goga, în Parcul Subarini, acolo unde pentru 1.100.000 de euro se vinde o vilă cu 9 camere ce dispune de o suprafață utilă de 523 de metri pătrați.

În cartierul Ștrand este pusă la vânzare o propietate ce dispune de un teren de 3000 de mp și 380 mp utili. Aceasta are în componența sa două balcoane deschise, garaj subteran și chiar saună, sală de fitness, biliard și piscină. Aceasta are suma de 1.200.000 de euro.

În zona centrală a Sibiului, în Orașul de Jos, se vinde pentru prețul de 1.589.000 de euro o casă ce vine la pachet cu o pensiune. Imobilul este format din 4 case separate, cu un total de 30 de camere și un teren de 1000 de mp.

Pentru 1.900.000 de euro, în Turnișor, poate fi achiziționată o pensiune compusă din 2 case cu 30 de camere, 30 de băi, sală de mese și garaj subteran. Proprietatea are o suprafață de 1100 mp.

Pragul de 2 milioane de euro este depășit însă de o singură locuință din Municipiul Sibiu. Imobilul comercial se află pe strada doctor Ion Rațiu și dispune de un teren de 950 de mp. În anunțul de pe site-ul Imobiliare.ro se arată faptul că imobilul a fost restaurat în anul 2022, are o suprafață de 600 de mp și este dispus pe 3 nivele (demisol, parter și etaj), având în componența sa un număr de 10 camere.

Prețuri comparabile cu locații de lux din TENERIFE

Prețul celei mai scumpe proprietăți din Sibiu depășește valorile întâlnite în locații de lux consacrate în lume. Spre exemplu, cea mai scumpă casă din Sibiu depășește ca preț o vilă ultramodernă, complet mobilată, cu vedere la ocean din Tenerife.

Totuși, agenții imobiliari sibieni consideră acest lucru ca fiind o comparație de prisos, deoarece fiecare loc dispune de caracteristici și potențial de dezvoltare diferit. „Să comparăm Tenerife cu orice oraș din România este absurd. Fiecare oraș are potențialul lui de dezvoltare și un nivel diferit ca și nevoi. E ca și cum aș compara prețul la piatră și prețul la sticlă” a declarat Ioana Larisa, agent la Wellhome Imobiliare.



„Cumpărătorul poate are nevoie mult mai mult de casa asta din Sibiu, unde trăiește undeva la 11 luni pe an, să spun. Și el poate foarte bine să-și închirieze o casă de genul pentru două săptămâni (n.r. În Tenerife). Doar dacă vrei să te muți ai putea achiziționa o asemenea proprietate sau dacă ai foarte mulți bani și n-ai ce face cu ei. E vorba strict despre nevoile cumpărătorului” a spus Mircea Oprean de la Tower Imob Sibiu.

De ce sunt așa de scumpe proprietățile de lux la Sibiu?

Agenții imobiliari susțin faptul că proprietățile în cauză se confruntă cu diferite dificultăți în ceea ce privește vânzarea, deoarece acestea nu corespund neapărat nevoilor de actualitate ale unui cumpărător. De asemenea, aceștia menționează faptul că 90% dintre cumpărătorii unor astfel de locuințe vin din exterior și nu de pe plan local, însă există și excepții.



„Referindu-ne strict la partea rezidențială, acestea sunt proprietăți care de multe ori stau mult pe piață sau chiar nu se vând, pentru că sunt atipice, au fost gândite la un moment dat ca suprafață mare și de multe ori fără rost, deci nu corespund cu nevoile de actualitate ale de a locui într-o casă. De multe ori se întâmplă ca astfel de proprietăți să stea pe piață fără să se vândă” a declarat Lucian Tărchilă, manager de vânzări la agenţia “Oglan Imobiliare”

„Pe de altă parte sunt proprietățile comerciale, fie ele pensiuni sau alte spații comerciale care depășesc uneori binișor milionul de euro, dar acolo discutăm de alte aspecte. Poți vedea activitatea, dacă merită sau nu să faci o investiție. Practic, vinzi un business. Dar și aici la fel, am întâlnit multe proprietăți care au avut ca și activitate comercială de închiriere pensiuni sau apartamente, tot așa prost gândite, care nu mai corespund cu cerințele actuale de închiriere” a completat acesta.

Prețurile mari păstrate pentru că proprietarii nu se grăbesc

Prețurile ridicate din piața imobiliară din Sibiu sunt influențate și de lipsa de urgență a vânzătorilor, spun agenții imobiliari locali. Mulți proprietari își supraevaluează proprietățile, stabilind prețuri mai mari decât valoarea reală, în ideea de a obține suma dorită. „Dacă omul e grăbit, o să scadă din preț, Dacă nu, prețul o să rămână. Există și proprietăți puse la vânzare cu prețuri umflate” a declarat Mircea Oprean, consultant imobiliar la Tower Imob Sibiu.

În plus, prețurile neuniforme între agenții creează confuzie pe piață. „Mulți apelează la mai multe agenții, în speranța că va ajunge la cât mai mulți oameni anunțul. Deși site-urile de promovare a imobiliarelor sunt aceleași și o să apară același de mai multe ori, tot nu mi se pare o strategie. Foarte important e să fie același preț la toate agențiile. De acolo intervine oarecum un dezechilibru pe piața imobiliară” a mai completat acesta.

sursa foto: Imobiliare.ro