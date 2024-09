Un jucător de la FC Hermannstadt a refuzat o ofertă de la CSKA Sofia

Mijlocașul stânga de la FC Hermannstadt, Ianis Stoica a refuzat zilele trecute o ofertă de la CSKA Sofia (Bulgaria), unde ar fi avut un salariu triplu.

Ianis Stoica nu a fost impresionat de oferta venită de la CSKA Sofia și a preferat să continue la FC Hermannstadt, mai ales că Bulgaria nu are un campionat prea puternic.

”Am refuzat CSKA Sofia. N-am vrut să plec pentru că mi se pare campionatul sub cel al României. N-am vrut să plec, chiar dacă aș fi câștigat triplu acolo. Am considerat că este mai bine să rămân la Sibiu.Sper să evoluez și mai bine și să prind un transfer în Vest, nu în Bulgaria ”, a declarat Ianis Stoica la Digi Sport, la finalul meciului UTA – FC Hermannstadt 1-1.

Ianis Stoica se află de la începutul acestui an la FC Hermannstadt și este unul dintre jucătorii de bază ai echipei lui Marius Măldărășanu.

Internaționalul de tineret a fost adus de FC Hermannstadt gratis de la FCSB și are un salariu de circa 9000 euro lunar.

Chițu: ”Am luat gol dintr-o prostie”

Atacantul sibienilor, Aurelian Chițu a subliniat că echipa sa merita victoria la Arad. ”Meritam victoria, am avut ocazii foarte mari, nu am reușit să marcăm și din păcate, am luat gol foarte ușor. Ne-am mulțumit și cu un punct în deplasare, deși era foarte important pentru noi să câștigăm, făceam 14 puncte și eram în play-off. Am luat gol foarte ușor, părerea mea. Data viitoare sper să nu mai facem greșeli din astea. Ne-am chinuit atâta timp să marcăm, am reușit, apoi am luat gol dintr-o prostie, așa e la fotbal” a spus Chițu la Digi Sport.

Vârful venit în vară la Sibiu este convins că FC Hermannstadt va arăta mai bine în etapele viitoare. ”Formăm o echipă destul de bună, cu timpul vom arăta și mai bine, suntem mulți jucători noi, ne simțim mai bine în teren, vor urma meciuri din ce în ce mai bune. Nu mă gândesc câte goluri să dau, important e să atingem obiectivele echipei, să câștigăm ceva anul ăsta și să intrăm în play-off” a mai spus Chițu.