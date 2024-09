Client atipic la un salon de tatuaje din Sibiu. O măicuță și-a tatuat o cruce și câteva mesaje cu înscrisuri (video)

Cei de la salonul de tatuaje ,,Red Tattoo” din Sibiu, au avut parte de o experiență mai puțin obișnuită, atunci când o măicuță le-a trecut pragul pentru a-și face un tatuaj.

Evenimentul s-a petrecut în luna decembrie a anului trecut, când angajații au fost surprinși să vadă o călugăriță, îmbrăcată în haine monahale. Aceasta nu venise însă pentru o donaţie, așa cum s-ar fi așteptat artiştii tatuatori, ci pentru a-și face un tatuaj.

O măicuță la tatuaj: surpriza salonului Red Tattoo

„Când am văzut-o, am crezut că a venit să donăm ceva, fiind perioada din preajma sărbătorilor. Am chemat-o aici, lângă mine, și mi-a spus: „Vreau să mă tatuez””, a relatat artistul Cristi Niţu. Uimit, acesta a chemat un coleg care era plecat, iar măicuța a fost tatuată fără întârziere.

Primul tatuaj a fost o combinație de simboluri spirituale – un scris și o cruce, realizate pe spate. „A fost ceva profund pentru ea, un scris și o cruce”, a explicat artistul. Dar aventura nu s-a încheiat aici. Măicuța a revenit și în acest an, de data aceasta în haine civile, pentru a-și completa colecția de tatuaje. De data aceasta, ea a optat pentru un motiv tradițional românesc pe braț și un alt scris într-o zonă mai intimă, în zona inghinală.

Semnificații profunde: tatuajele ca formă de exprimare personală

Ceea ce i-a uimit cel mai mult pe artiști nu a fost doar curajul măicuței de a-și face tatuaje, ci și deschiderea acesteia față de acest tip de artă corporală. „Ne-a spus că nu consideră că este un păcat să îți faci un tatuaj, totul depinde de ce anume alegi să îți tatuezi”, a spus artistul.

Deși cazul poate părea neobișnuit, măicuța a demonstrat că inclusiv oamenii din medii religioase pot găsi o formă de exprimare personală prin arta tatuajului. ,,Este clar că fiecare are propria relație cu spiritualitatea și credințele sale, iar tatuajele pot avea o semnificație profundă și personală”, a concluzionat artistul de la Red Tattoo.

Acest eveniment a stârnit discuții și controverse în rândul clienților și al comunității din Sibiu, ridicând întrebări despre limitele credinței și exprimarea personală. În ciuda reacțiilor, măicuța pare să fie mulțumită de deciziile sale, iar cei de la salon au demonstrat că, dincolo de aparențe, arta tatuajului poate fi pentru oricine.