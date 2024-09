CSC Șelimbăr pierde la Hunedoara și cade pe loc retrogradabil (video)

Într-un joc restant din prima etapă a eșalonului secund, CSC Șelimbăr a pierdut miercuri, la Hunedoara, 0-1 cu Corvinul.

Echipa șelimbăreană a aliniat la Hunedoara o formulă experimentală, fără Natea, Marrone, Babic, Soare sau Ayine. Cel mai probabil, mai important pentru echipa lui Schumacher este jocul de sâmbătă, de la Cisnădie, cu FC Voluntari, actuala echipă a fostului antrenor al ”călăreților roșii”, Claudiu Niculescu.

Actualul tehnician al Corvinului, Florin Maxim a antrenat-o și a promovat-o în Liga 2 pe echipa din Șelimbăr, în vara anului 2021, însă tot atunci s-a despărțit de ea și a semnat cu Corvinul Hunedoara, cu care a câștigat sezonul precedent Cupa României.

Pe un gazon umed, Corvinul a deschis scorul în minutul 24, după un corner, iar Manolache înscrie cu capul din 8 metri. Imediat, gazdele au mai avut o ocazie, la reluarea lui Pop, care a deviat cu capul, pe spate, dar colegii săi nu au profitat pentru a împinge mingea în plasă.

În minutul 31, Șelimbăr putea egala: Rodri Hernando centrează din stânga, fundașul gazdelor Lică deviază balonul cu capul de lângă Nerukh, mingea lovește bara. În final de repriză, spaniolul Rodri reia slab din 7 metri, după centrarea lui Nerukh.

Intrat pe parcursul reprizei secunde, Monea reia cu capul pe lângă poarta gazdelor din poziție excelentă și ratează egalarea în minutul 74. Șelimbărenii au presat pe final, dar s-a terminat 1-0 pentru Corvinul, echipă care a jucat în acest sezon în cupele europene.

”Am încercat să jucăm fotbal, asta s-a văzut, am ieșit focusați să câștigăm, din păcate ne-a lipsit șansa să marcăm, am avut ocazii. O să iasă și soarele pe strada noastră, am încredere în colegi, în staff. Este greu pentru noi, dar trebuie să muncim mai mult și vom lega victorii. Eu am căpătat încredere în mine curaj, asta se vede. Sâmbătă la meciul de acasă cu Voluntari avem nevoie de fani, le garantez că vom câștiga, vom da tot ce putem” a spus fundașul Raul Gherman.

Cu 5 puncte din 6 etape, CSC Șelimbăr este pe locul 19 în Liga 2.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Gogor, Gherman, Șerban – Boboc, Coțogoi (Monea 60) – Olariu, Rodri Hernando, Bucuroiu – Nerukh (Babic 60). Antrenor: Cosmin Schumacher