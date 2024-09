“Kevin” și-a fixat obiectivul la primul său an ca secund la CSU Sibiu. “Este unul îndrăzneț”

După 10 sezoane și jumătate și trei medalii de bronz la BC CSU Sibiu, Octavian Popa Calotă (39 ani) și-a încheiat în vară cariera de jucător și a revenit la club într-o nouă postură, cea de antrenor secund.

În 2002, pe când avea doar 17 ani, conducătorul de joc ”Kevin” Popa Calotă a debutat în Liga Națională de baschet, la CSU Sibiu, unde a stat un sezon și jumătate. A revenit la echipa sibiană în 2005, acolo unde a activat până în 2011. A fost o perioadă foarte bună pentru Octavian Pop Calotă, care și-a îmbogățit palmaresul cu trei medalii de bronz, în 2006, 2008 și 2009. Apoi, s-a întors la CSU Sibiu, între 2013-2016 și a totalizat astfel 10 sezoane și jumătate pentru echipa din Sibiu.

Ulterior, Octavian Popa Calotă a trecut la CSM Mediaș, unde a activat în sezonul 2019-2020, un sezon aparte, marcat de pandemia de covid.

”E un sentiment aparte să joci la Sibiu”

Publicul din Sala Transilvania și cele trei medalii de bronz cu CSU sunt amintirile cele mai frumoase de la Sibiu. ”Sunt mai multe momente frumoase trăite alături de CSU, am jucat peste 10 sezoane aici. Îmi amintesc senzația de a avea în spate fanii sibieni ca un vulcan gata să erupă în orice moment. Este un sentiment aparte să joci cu sala plină în Sibiu. De asemenea îmi amintesc cu plăcere și de Mediaș, chiar dacă am petrecut acolo o perioadă destul de scurtă, jumătate de sezon. Am avut ocazia să lucrez pentru prima oară cu Mihai Popa, cu care am continuat colaborarea și la Ploiești. Am cunoscut multe persoane de calitate, cu care încă mai țin legătura” a povestit noul secund al echipei pentru Ora de Sibiu.

Gena, secretul longevității pe teren

În primăvara acestui an, pe când evolua la CSM Tg. Jiu a renunțat la cariera de jucător la 39 de ani, după ce avut probleme medicale la spate.

”Sincer, aș mai fi jucat un sezon. Din păcate nu putem controla chiar totul în viață. Mă bucur de timpul petrecut pe parchet și de întreaga carieră de jucător în general. Longevitatea mea ca și jucător o atribui în mare parte genei și constituției atletice, tatăl meu e mai atletic de fel. Într-adevăr am avut destul de multă grijă de corpul meu, dar nu am fost singurul și totuși sunt puțini cei care au jucat cât mine” a menționat fostul internațional.

În perioada în care activa la Timișoara, Octavian Calotă a fost convocat la naționala României pentru Eurobasket 2017, cea mai frumoasă experiență a carierei.

”Mă voi axa pe antrenorat”

S-a gândit la o carieră în antrenorat încă de când era jucător activ și are deja licența A de antrenor. Prima experiență în antrenorat va fi la clubul unde a petrecut cea mai mare parte a carierei, CSU, acolo unde s-a alăturat din vară staff-ului condus de Tomas Rinkevicius.

”Cu siguranță mă voi axa pe antrenorat pe viitor. De aceea mă aflu aici, să îmi aduc un aport cât mai substanțial la evoluția echipei, la dezvoltarea individuală a jucătorilor și să fiu un sprijin real pentru Tomas Rinkevicius și Cătălin Vulc.”

Își dorește să ”fure” meserie și de la actualul principal al CSU. ”Tomas este un antrenor foarte profesionist, de la care am multe de învățat. Gândește baschetul în detaliu și are o etică de muncă de invidiat” este descrierea făcută lituanianului.

”Ne dorim accederea în play-off”

Cu un buget redus la jumătate față de anul trecut, ”vulturii” au fost nevoiți în vară să refacă lotul din temelii și pe hârtie nu se numără printre favoritele la clasarea în primele șase poziții. ”Având în vedere loturile și bugetele tuturor echipelor din campionat se anunță o competiție puternică anul acesta. Bineînțeles că ne dorim accederea în play-off, chiar dacă este un obiectiv îndrăzneț. De aceea suntem aici, să muncim și să ne depășim limitele” a declarat Octavian Popa Calotă.

CITEȘTE ȘI: CSU și-a fixat obiectivul pentru noul sezon. Directorul Floca: ”Tot timpul Sibiul a fost obișnuit cu acest target” (video)

Tradiția clubului CSU în baschetul românesc și sprijinul fanilor este unul dintre atuurile echipei. ”În primul rând, nu cred că Sibiul a părăsit vreodată prim-planul baschetului românesc. Este o echipă de mare tradiție, care ca oricare alta, mai are suișuri și coborâșuri. Cu siguranță se depun eforturi mari pentru dezvoltarea echipei din toate punctele de vedere.”

Format diferit pentru noul sezon al Ligii Naționale

Din actualul sezon al Ligii Naționale s-a renunțat la vechiul format cu două Conferințe. Cele 17 echipe vor juca în prima fază în sistem tur, fiecare formație urmând să dispute câte 16 jocuri. În a doua fază, echipele vor fi împărțite în grupe valorice: prima grupă va include echipele clasate pe locurile 1-8, iar a doua grupă va aduna echipele din pozițiile 9-17. Meciurile din această fază vor fi disputate în sistem tur-retur.

CITEȘTE ȘI: Buget mult redus pentru CSU Sibiu. Este la jumătate față de cel de anul trecut (video)

Pentru calificarea în Play-Off, primele șase echipe din grupa valorică 1-8 vor obține direct biletele către fazele eliminatorii. Echipele clasate pe pozițiile 7 -10 vor disputa baraje Play-In (7- 10 și 8 – 9), iar câștigătoarele acestor dueluri vor completa tabloul echipelor din Play-Off. Odată stabilite echipele din Play-Off, acestea vor juca în sistemul ”cel mai bun din 3 meciuri” în sferturile de finală și în semifinale. Finala va fi disputată în sistemul ”cel mai bun din 5 meciuri”. O altă noutate este faptul că nu va mai exista o fază de play-out pentru evitarea retrogradării. Singura echipă care va părăsi Liga Națională la finalul sezonului va fi ocupanta locului 17.

”Personal consider că este mai bun și mai potrivit sistemul actual de joc. Îmi aduc aminte că sezoanele trecute erau multe persoane bulversate de sistemul de joc. Revenirea la sistemul de joc „fiecare cu fiecare” mi se pare de bun augur” a mai adăugat Popa Calotă.

CITEȘTE ȘI: Căpitanul CSU Sibiu a găsit marele minus al echipei. ”Se vede la fiecare antrenament și joc” (video)

Secundul de la CSU s-a ales de mic cu porecla Kevin, din îndrăgitul film ”Singur acasă”. ”Fratele meu când era mic nu putea pronunța Octavian și îmi zicea Kevi, apoi m-au strigat toți Kevi în cartier, eu însumi mă prezentam așa. A apărut imediat filmul “Singur acasă” cu personajul Kevin. Iar când am ajuns să joc la Sibiu, m-am prezentat Kewy și ceilalți au perceput Kevin și așa a rămas. Acum numele fiului meu e Kevin” a povestit ”secundul” de la CSU.

În prima etapă a Ligii Naționale, luni, 23 septembrie (ora 19.00) CSU Sibiu va juca acasă cu Corona Brașov.

Nume: OCTAVIAN POPA CALOTĂ

Data nașterii: 22.11.1984

Localitate: Focșani, Vrancea

Poziția: combo guard / pozițiile 1-2

Juniori

1996 – 2002 CSȘ Focșani

Seniori

2002-2003 – CSU Sibiu

2003-2004 – CSU Sibiu / Farul Constanța

2004-2005 – Farul Constanța

2005-2011 – CSU Atlassib Sibiu

2011-2013 – BCU Pitești

2013-2016 – CSU Sibiu

2016-2019 – SCM Timișoara

2019-2020 – CSM Mediaș

2020-2021 – Dinamo București

2021-2023 – CSM Ploiești

2023-2024: CSM Tg. Jiu