Experiență pozitivă la UPU Sibiu: Doi turiști bucureșteni mulțumesc echipei medicale pentru îngrijirea promptă

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost locul unde doi turiști din București au căutat ajutor medical în timpul vacanței lor. Cei doi soți au fost transportați de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a spitalului, unde au fost tratați cu promptitudine și profesionalism de către echipa medicală.

Într-un mesaj de mulțumire trimis ulterior, turiștii au lăudat profesionalismul și dedicația personalului spitalului. „Am ajuns cu ambulanța la UPU în jurul orei 17 și am plecat de acolo în jurul orei 22. În acest interval, am fost preluați, ni s-a făcut internarea, am fost consultați, ni s-a luat sânge pentru analize, ni s-a administrat câte o perfuzie și ni s-a făcut externarea. Apreciem profesionalismul tuturor cadrelor medicale pe care le-am văzut în aceste ore,” au scris aceștia.

Mesajul turiștilor subliniază că au fost impresionați de modul în care echipa medicală a gestionat urgențele într-un mediu adesea aglomerat și complex. „Am prins schimbarea turelor și la medici, și la asistente, și am fost impresionați de modul de comportare, răbdarea, empatia și dorința de a rezolva cazurile, în ciuda dificultăților și lipsei de resurse,” au adăugat ei.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a declarat că apreciează profund feedback-ul pozitiv și consideră că este un testament al angajamentului său față de furnizarea de îngrijiri de înaltă calitate. „Reacțiile pacienților sunt esențiale pentru noi. Ele ne ajută să ne îmbunătățim continuu și să ne adaptăm nevoilor pacienților noștri,” a declarat un reprezentant al spitalului.

În contextul în care feedback-ul pozitiv este crucial pentru dezvoltarea și menținerea standardelor înalte de îngrijire medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu continuă să se angajeze în oferirea celei mai bune îngrijiri posibile tuturor pacienților, fie că sunt localnici sau turiști.

Spitalul le urează celor doi soți „viață lungă, plină de bucurii și fără alte evenimente neplăcute” și le mulțumește pentru aprecierile aduse echipei medicale.