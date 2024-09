Ce facem în weekend la Sibiu. Nu ratați concertele de la Filarmonică și derbi-ul de pe Municipal

Evenimentele „se țin lanț” și weekend-ul acesta. Sibienii au o mulțime de opțiuni în ceea ce privește petrecerea timpului liber. Expoziții, plimbări cu mocănița, concerte, meci pe Stadionul Municipal și multe alte evenimente interesante care se vor desfășura în acest sfârșit de săptămână.

Săptămâna Europeană a Mobilității, la Sibiu

Sibiul marchează și anul acesta Săptămâna Europeană a Mobilității, înscriindu-se în campania de conștientizare privind mobilitatea urbană. Astfel, în weekend vor avea loc trei evenimente în centru Sibiului, respectiv Urban Play Field organizat de Asociația Play Field, sâmbătă sportivii patinatori de viteză pe role ai Clubului Sportiv Sibiu vor desfășura o sesiune de antrenament și Teatrul de Balet Sibiu va oferi un scurt moment de dans celor care se vor bucura de strada eliberată de mașini în trafic sau parcate.

Expoziție la Muzeul Astra despre Transfăgărășan

Între 20 septembrie și 20 decembrie, în Muzeul în aer liber, Mediateca din Pavilionul Muzeal Multifuncțional, va putea fi vizitată o mică expoziție, „Transfăgărășan 50”, unde va putea fi vizionat un documentar despre acest drum, „Sibiu, poarta de sud a Transilvaniei – Transfăgărășanul”, realizat de Dumitru Budrală, câteva desene realizate de către Adrian Stoia și obiecte din perioada anilor 70-90, din colecția Muzeului ASTRA.

Gala Sus Inima

Asociația Sus Inima, vă așteaptă la Gală. În data de 19 septembrie, între orele 18:00-21:00 Gala Sus Inima va avea loc la The Home of Backyard. Este un eveniment în care echipa asociației va prezenta proiectele și raportul de activitate pe ultimele 12 luni. Biletele pot fi achiziționate online.

Plimbări cu mocănița pe Valea Hârtibaciului

Sibienii și turiștii sunt așteptați duminică, 22 septembrie, să descopere biserica fortificată din Hosman, printr-un pachet care combină plimbarea cu mocănița, tur ghidat al bisericii fortificate, relaxare și prânz în curtea bisericii. Pachetul se poate rezerva online până sâmbătă la ora 19:00.

Conferință despre valori și principii masonice la Muzeul Brukenthal

Marea Lojă Națională din România și Muzeul Național Brukenthal organizează în perioada 20-22 septembrie o serie de evenimente cultural-academice „Conferințele deschise: Valori și principii masonice. Relevanță și impact”. Evenimentele se vor desfășura la Palatul Brukenthal din Piața Mare din Sibiu iar intrarea este gratuită.

Concerte la Filarmonica de Stat

Tot în acest sfârșit de săptămână Filarmonica de Stat de la Sibiu găzduiește mai multe concerte. Concertul educativ „Descoperă violoncelul” are loc vineri, 20 septembrie 2024, orele 9:30 și 11:00, are loc la Sala Thalia. Tot vineri, de la ora 19.00 are loc concertul simfonic „Opera È Passione”.

Meci pe Stadionul Municipal

Tot în acest weekend, sibienii sunt așteptați să își susțină echipa pe stadionul Municipal. FC Hermannstadt va juca cu CFR Cluj-Napoca, sâmbătă, de la ora 18.30.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

în zona Biertan de Zilele Europene ale Patrimoniului, drumeții la a pus și răsărit la echinocțiu pe cele mai înalte culmi din Alpii Transilvaniei, dar și drumeții pentru educație montană la Lacul Călțun. Vezi programul complet „Anii Drumeției” a pregătit mai multe drumeții în împrejurimile Sibiului, printre carepus și răsărit la echinocțiu pe cele mai înalte culmi din Alpii Transilvaniei, dar și drumeții pentru educație montană la Lacul Călțun. Vezi programul complet aici

Concert de pian la Șura Culturală

Un concert de pian va fi susținut sâmbătă, de la ora 18.00, la Șura Culturală din Gușterița. Claudia Magis are 18 ani și este foarte talentată la muzică. Vine din Bavaria și abia a terminat liceul. Din 9 septembrie până în 15 decembrie a ales să locuiască în Șura Culturală pentru a ajuta ca voluntar la diferite proiecte sociale și culturale.