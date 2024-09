Transfăgărășanul sărbătorit cu muzică la Filarmonica Sibiu. Concert special și expoziție de fotografie

În avanpremiera Sibiu Opera Festival 2024, Filarmonica de Stat Sibiu prezintă concertul vocal-simfonic „Opera È Passione”. Evenimentul este dedicat aniversării a 50 de ani de la inaugurarea drumului alpin Transfăgărășan.

Conducerea muzicală va fi asigurată de baritonul Cătălin Țoropoc, solist al Operei Naționale București și din ce în ce mai apreciat și în ipostază dirijorală.

Vineri, 20 septembrie, începând cu ora 19.00, pe scena Sălii Thalia, arii și duete celebre din opere precum „Carmen” de Georges Bizet, „Don Giovanni” de W.A. Mozart, „Nabucco” de Giuseppe Verdi sau „Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski vor fi interpretate de soliștii: Mădălina Bourceanu – soprană (Opera Brașov), Adelina Cociobanu – mezzosoprană (SEOB „Ludovic Spiess” al Operei Naționale București), Andrei Manea – tenor (SEOB „Ludovic Spiess” al Operei Naționale București), David Pogana – bariton (Opera Națională Română Cluj-Napoca) și Ștefan Cazacu – violoncel (Filarmonica de Stat Sibiu), acompaniați de orchestra simfonică a Filarmonicii sibiene. Din program nu vor lipsi, desigur, fragmente din creația marelui Giacomo Puccini, în contextul „Anului Puccini” în care compozitorul este celebrat la Sibiu și în toată țara.

Tot în marja proiectului #Transfăgărășan50, inițiat de Asociația Județeană de Turism Sibiu și de echipa Anii Drumeției, sub auspiciile Consiliului Județean Sibiu, publicul este invitat la expoziția „Construcția Transfăgărășanului”, care aduce în atenție imagini de arhivă din timpul lucrărilor de construcție a Transfăgărășanului, la Sala Thalia a Filarmonicii. Expoziția digitală, realizată în parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES, cuprinde 28 de fotografii și va putea fi vizionată pe tot parcursul lunii septembrie pe ecranele din foaierul Sălii Thalia.

„Pe 20 septembrie se împlinește o jumătate de secol de la darea în folosință a Transfăgărășanului, una dintre cele mai remarcabile realizări inginerești cu care se mândrește România. Indiferent dacă îl considerăm sau nu cel mai frumos din lume, așa cum l-au numit realizatorii unei celebre emisiuni auto, «drumul dintre nori» este un drum care unește, la propriu și la figurat. Nu întâmplător, în 2019, când am venit la conducerea Filarmonicii de Stat Sibiu, am hotărât să înlocuim vechiul logo al instituției, care era o stilizare a Turnului Gros unde se află sediul nostru, cu o imagine care să arate că Filarmonica aparține nu doar orașului Sibiu, ci întregului județ. Am ales ca element central Transfăgărășanul, iar această emblemă reflectă cum nu se poate mai potrivit aspirațiile noastre pentru performanță. Precum edificarea Transfăgărășanului, pe care astăzi îl parcurgem de fiecare dată cu plăcere și admirație, dezvoltarea Filarmonicii impune viziune strategică, muncă de echipă, calcule precise, efort, perseverență și – uneori – chiar sacrificiu. Pe 20 septembrie, vă invităm la Filarmonica de Stat Sibiu să sărbătorim cu un concert și o expoziție!”, transmite dirijorul Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.

Biletele pentru concertul de vineri sunt disponibile pe iabilet.ro și la casieria Filarmonicii de Stat Sibiu, la prețul de 60 lei (50% reducere pentru elevi, studenți, pensionari).

Concertul „Opera È Passione” va fi susținut, în aceeași formulă, sâmbătă, 21 septembrie, de la orele 19.00, la Agnita, în cadrul proiectului „Picnic muzical”.