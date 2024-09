Optimism la Măldărășanu înainte de meciul cu CFR Cluj. ”Ne-ar ajuta mult publicul ca să învingem”

Aflată într-o formă bună, FC Hermannstadt joacă sâmbătă, de la ora 18.30, la Sibiu, cu CFR Cluj, în etapa a 10-a din SuperLiga.

După un start slab, FC Hermannstadt și-a revenit și este pe locul 7, cu 12 puncte, în timp ce CFR Cluj este 5, cu 14 puncte și un meci mai puțin disputat. Este 6-2 la victorii directe pentru CFR, din totalul de zece meciuri directe între cele două echipe. Sibienii au trei etape consecutive fără eșec, iar în ultimul joc de acasă au făcut spectacol cu Poli Iași (6-2).

Altfel, FC Hermannstadt este foarte eficientă pe Municipal, acolo unde în acest an nu a pierdut decât o singură dată, 0-1 cu Poli Iași, în sezonul trecut. Formația lui Dan Petrescu vine după un 2-2 frustrant, acasă cu FCSB, echipa din Gruia conducând cu 2-0.

Există toate premisele unui joc spectaculos sâmbătă, pe Municipal, iar antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu crede că echipa sa poate câștiga împotriva oricui adversar din Superliga.

”Am început să ne regăsim din punct de vedere al omogenității. O să jucăm contra unei echipe care este una dintre contracandidatele principale ale celor de la FCSB sau Universitatea Craiova la campionat, mai ales în situația în care au ieșit din cupele europene. CFR este o echipă cu un lot numeric și valoric foarte bun, va trebui să avem grijă la presingul care îl facem, ei sar de multe ori construcția și riscăm să devenim o echipă lungă. Pe o eventuală câștigare a mingii a doua, au calitate în ultimii 30 de metri. Cu o atitudine bună, încercăm să ne facem jocul, într-o zi bună, putem bate orice echipă, fie ea și CFR” a anunțat Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor.

”Sunt candidații principali la titlu”

Tehnicianul sibienilor crede că CFR Cluj este principala candidată la titlu, având un avantaj că a ieșit din cupele europene. ”CFR are jucători care pot face diferența, Tachtsidis are o valoare extraordinară, vedem sâmbătă dacă joacă, dar mai sunt și alții, nu vreau să îi punctez. Mă focusez pe jucătorii noștri, dacă ne facem treaba, suntem pe drumul cel bun, lucrurile vor sta bine. Nu seamănă meci cu meci, CFR are un stil foarte pragmatic, a făcut un joc foarte bun în prima repriză cu FCSB, dar 2-0 este scorul cel mai periculos. Ei sunt candidații principali la titlu, dar trebuie să jucăm cu încredere, atunci și dinamica este una bună, jucând bine vor apărea și rezultatele. Avem nevoie ca toți jucătorii să fie 100%, indiferent cât intră pe teren.”

”Pe băieți i-ar ajuta mult publicul”

FC Hermannstadt îi cheamă pe sibieni sâmbătă, pe Municipal, pentru a încuraja echipa în jocul dificil cu CFR.

”Fiind sâmbătă, o oră acceptabilă, ne-am dori să avem cât mai mulți fani, să fie gălăgie, tot timpul au avut un aport. Ținând cont că va fi un meci foarte greu, pe băieți i-ar ajuta mult, aportul publicului îți dă 1-5% în anumte momente, când poate nu ești bine fizic sau mental, atunci simți suportul fanilor din tribună. Să sperăm că vor fi cât mai mulți” a mai spus Măldărășanu.

Echipă probabilă: Căbuz – Oroian, Ionuț Stoica, Găman, Goncalves – Murgia, Ivanov- Balaure, Deaconu, Ianis Stoica – Chițu.