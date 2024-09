Măldărășanu a găsit problema din jocul sibienilor. ”Vrem să construim de la portar la atacant și să și marcăm” (video)

După 0-0 la Sibiu cu CFR Cluj, una din pretendentele la titlu, antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu (49 de ani) a transmis că este fericit de rezultatul obținut.

FC Hermannstadt a bifat a doua remiză în campionat, după egalul de la Arad și rămâne pe locul 7, cu 13 puncte. Sibiul a fost dominat în prima repriză de CFR Cluj, a echilibrat jocul în partea secundă, iar Măldărășanu a explicat motivele.

„Trebuie să fiu realist, o primă repriză slabuță din vina noastră. Ne-am încăpățânat să construim de jos, toți mijlocașii veneau la pas, Chițu singur fără suport, dacă încerca să jucăm minge lungă, se întorceau baloanele în jumătatea noastră. Trebuie să te adaptezi un pic și stilului adversarului, noi am încercat, dar au venit într-un presing agresiv. În prima repriză am avut un respect prea mare, e totuși CFR, are o istorie în spate, dar am greșit multe pase și asta s-a întors împotriva noastră ca și efort. Din acest motiv am făcut schimbare la pauză, am băgat al doilea atacant, ca să aibă și Chițu suport și repriza a doua a fost mai bună, au apărut și situații de a marca” a declarat tehnicianul la flash-interviurile de la DigiSport.

Ce le-a zis la pauză Măldărășanu jucătorilor săi

CFR Cluj a pus sibienilor probeme serioase. ”E un punct muncit, CFR este echipa care ne-a pus cele mai mari probleme ca și joc. Parcă mi-am adus aminte de meciul cu FCSB, când am pierdut cu 0-3, când ne-am încăpățânat să jucăm mică, asta vedeam. Le-am pus la pauză că nu poți să joci așa, chiar dacă ne-am dori să construim de la Muțiu la Chițu și să înscriem, nu se poate, ai în față și un adversar puternic. Mă mulțumește acest punct, se acumulează în clasament” a menționat Măldărășanu.

”Ne dorim să rupem bariera aceasta”

Play-off-ul rămâne visul echipei sibiene și în acest sezon de Superliga. ”Când am avut serie de rezultate pozitive am fost acolo, în lupta pentru play-off, chiar dacă sunt și egaluri, punct cu punct se adună, cu toții ne-am dori să câștigăm fiecare meci, dar nu putem. În Superliga sunt surprize plăcute, Dinamo nu mai e ce a fost sezonul trecut, U Cluj se va bate la primele 3 locuri, au jucători experimentați, la un moment dat presiunea poate să se vadă, dar au jucători care au câștigat și trofee. Ne dorim să rupem bariera aceasta, mereu ne-am bătut la play-off, mi-aș dori și anul aceasta”, a declarat Marius Măldărășanu, la flash-interviu.