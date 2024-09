Peste 700 de voluntari prezenți sâmbătă dimineață la „Let’s do it, Mediaș!” (foto)

Aproximativ 700 de voluntari s-au mobilizat în Mediaș pentru ecologizarea orașului.

În această dimineață, peste 700 de voluntari au participat la cea de-a XIV-a ediție a campaniei „Let’s do it, Mediaș!” Evenimentul a început la ora 9:00 în Piața C. Coposu, unde participanții au primit saci menajeri, mânuși de protecție, apă și gustări înainte de a porni spre zonele verzi și de agrement ale municipiului.

”Voluntarii s-au dedicat activităților de ecologizare și toaletare, demonstrând un puternic spirit civic și grijă față de natură. Organizatorii au felicitat participanții pentru implicarea lor și pentru buna dispoziție de care au dat dovadă, contribuind astfel la un mediu mai curat și mai frumos în comunitatea locală.” spun reprezentanții Primăriei Mediaș.